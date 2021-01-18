HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de silahlı gruplar "Lobi Günü" nedeniyle sokağa indi

ABD’de silahlı gruplar "Lobi Günü" nedeniyle sokağa indi

18.01.2021 23:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle sokaklara indi.Virginia eyaletine bağlı Richmond’da Proud Boys ve Boogaloo Bois’in üyeleri olan silahlı gruplar, Lobi Günü nedeni ile sokaklara indi.

ABD’nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle sokaklara indi.
Virginia eyaletine bağlı Richmond’da Proud Boys ve Boogaloo Bois’in üyeleri olan silahlı gruplar, Lobi Günü nedeni ile sokaklara indi. Silahlı gruplar, Anayasanın 2’nci maddesinde yer alan "silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek" için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.
Başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına 6 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia’da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise geçtiğimiz günlerde, ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesi 6 Ocak’takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Sosyolog Prof. Nur Vergin, hayatını kaybetti

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bakan Akar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Bakan Akar, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.