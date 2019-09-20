ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’de Beyaz Saray’a 3 kilometre mesafede bulunan Columbia Heights bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

