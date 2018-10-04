ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS ÖLDÜ, 4 POLİS YARALI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Ekim (DHA) - ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis memuru ise yaralandı. Olay yerine 100'ü aşkın polis sevk edildi. Bölgede 'acil durum' ilan eden polis yetkilileri, halka dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.
Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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