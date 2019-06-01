ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü

Saldırının meydana geldiği Virginia Beach kentinin emniyet müdürü James Cervera, 12 kişiyi öldüren saldırganın, polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırganın uzun yıllardır aynı belediyede memur olarak çalıştığı belirlenirken, saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi elde edilemediği kaydedildi.

Emniyet Müdürü Cervera, saldırganın cuma günü belediye binasının önünde bir otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdükten sonra binaya girdiğini ve aynı silahla etrafına rastgele ateş etmeye başladığını söyledi.

Olay yerine intikal eden polislere de ateş eden saldırganın vurularak öldürüldüğünü ifade eden Cervera, saldırının nedenlerine ilişkin olarak "Şu anda yanıttan çok sorular var" açıklamasını yaptı.

Başkent Washington'a 320 kilometre mesafedeki Virginia Beach kentindeki saldırı ABD'deki tartışmalı Silah Yasası'nı da yeniden gündeme taşıdı.

Bir önceki seçimde Demokratların başkan adayı olan Pete Buttigieg, Twitter mesajında saldırının tüm ulusu şoke ettiğini belirterek, acil önlem alınmasını gerektiğini vurguladı.