ABD’de Silahlı Saldırı: 2 Ölü 12 Yaralı

ABD’nin Tennessee eyaletinde silahlı bir saldırgan süpermarkette ateş açtı. Memphis kentinin doğusundaki Collierville kasabasında yaşanan saldırıyla ilgili bilgi veren emniyet müdürü Dale Lane, 13 kurbandan birinin hayatını kaybettiğini, 12 kişininse yaralandığını açıkladı.

Emniyet müdürü Lane, çevre hastanelerine kaldırılan yaralıların bazılarının ağır şekilde yaralandığını söyledi. Lane, tek başına hareket ettiğine inanılan saldırganın mağazanın dışındaki bir otoparkta ölü bulunduğunu söyledi.

Süpermarketler zinciri Kroger’da meydana gelen silahlı saldırıdan hemen sonra Collierville ve Memphis polisi olay yerine akın etti. Açıklamaya göre polis, kurbanlara ve süpermarkette saklananlara yardım etti.

Lane, "Buzdolaplarında ve kilitli ofislerde saklanan insanlar bulduk" dedi.

Yerel basın, şüphelinin cesedinin bir aracın içinde bulunduğunu bildirdi. Emniyet müdürü, saat 13.30 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıdan yaklaşık iki saat sonra, "O aracı ve üzerindeki mülkü aramak için bazı özel ekipmanları bekliyoruz" dedi.

Silahlı şiddeti "Collierville tarihinde meydana gelen en korkunç olay" olarak nitelendiren yetkililer, saldırın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

