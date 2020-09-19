ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden yasa dışı bir partide silah sesleri duyuldu. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde bir evin bahçesinde parti düzenleyen topluluğa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada , “Ölü ve yaralılar var” açıklamasını yaptı. Polis, partide kaçışan en az 100 kişi olduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı açıklanırken firarda olan failin arandığı aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde ise çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

