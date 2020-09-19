HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden yasa dışı bir partide silah sesleri duyuldu.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden yasa dışı bir partide silah sesleri duyuldu. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde bir evin bahçesinde parti düzenleyen topluluğa açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada , “Ölü ve yaralılar var” açıklamasını yaptı. Polis, partide kaçışan en az 100 kişi olduğunu belirtti. Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı açıklanırken firarda olan failin arandığı aktarıldı.
Görgü tanıklarının ifadelerinde ise çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Adana'da korkutan depremAdana'da korkutan deprem
AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Yer: Antalya! Koronavirüse rağmen teknede halay çektiler
Görüntüler büyük tepki çekti
Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme
Eşi Filiz Tekin'i döverek öldürdüğü iddia edilmişti! Olayda yeni gelişme
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Adana'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Adana'da korkutan deprem
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
Boğazda tehlike! Arızalanan tanker sürüklendi
Bursa'da korkunç olay! Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.