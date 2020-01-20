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  4. ABD’de silahlı saldırı:  2 ölü, 15 yaralı

ABD’de silahlı saldırı:  2 ölü, 15 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

ABD’de bara girmek için sırada bekleyenlere ateş açıldı.

ABD, (DHA)- ABD’de bara girmek için sırada bekleyenlere ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Polis, saldırganın güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırı, Missouri eyaletindeki Kansan City şehrindeki bir barın önünde meydana geldi. Silahlı bir kişi içeri girmek için sıra bekleyenlere ateş açtı. Saldırı sırasında otopark bölümünde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, 3'ü ağır 15 kişi de yaralandı. Olay yerine derhal polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

Kansas polisi, olayda güvenlik görevlisi tarafından vurulan saldırgan dahil 2 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

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