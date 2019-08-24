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ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir polis memurunun da olduğu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.ABD’nin Florida eyaletine bağlı Coconut Creek’in West Park bölgesinde bir silahı saldırı düzenlendi.

ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir polis memurunun da olduğu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Coconut Creek’in West Park bölgesinde bir silahı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1’isi özel yetiştirilmiş SWAT üyesi polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Coconut Creek Polis departmanının verdiği ilk bilgilere göre, silahlı saldırı Sawgrass otobanının güney kesiminde bulunan bir bölgede gerçekleşti. Yapılan açıklamada ölü ve yaralı bilgileri doğrulanırken hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Coconut Creek İtfaiye personelin verdiği bilgiye göre ise, SWAT üyesi polis memuru ve diğer iki yaralı Broward Health North’da bulunan hastaneye kaldırıldı.

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