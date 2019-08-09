ABD'de silahlı saldırı alarmı sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde silahlı ve zırh giymiş 22 yaşındaki bir kişi, geçtiğimiz günlerde saldırının hedefi olan Walmart'a ait bir mağazada yakalandı.

Amerikan polisi, Kansas City yakınlarındaki Springfield'de yaşanan olay sırasında Dmitriy Andreycheko adlı şüphelinin mağazadan çıkmasının ardından yakalandığını duyurdu. Polis olayda silaha başvurmadığını açıkladı.

Şüphelinin terör tehdidinde bulunma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Polis şüphelinin hedefinde kargaşa çıkarmak olduğunu düşünüyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, şüphelinin sosyal medya hesaplarının inceleme altına alındığı belirtildi.

Missouri, yaşayanların özel bir izin olmadan sokakta silahla gezebilmesine izin veren eyaletler arasında yer alıyor.

Şüphelin hedefi Meksikalılardı

Olay, Teksas'ın El Paso kentinde geçtiğimiz Cumartesi günü 22 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı nedeniyle ABD'de bireysel silahlanma tartışması yaşandığı bir dönemde geldi. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra Ohio'nun Dayton kentinde bir başka saldırı yaşanmış, dokuz kişi yaşamını kaybetmişti.