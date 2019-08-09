HABER

ABD’de silahlı saldırı hazırlığındaki bir kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

ABD’nin Missouri eyaletinde bir şüpheli, Walmart isimli mağazaya saldırı hazırlığındayken polis tarafından gözaltına alındı.ABD’nin Missouri eyaletinin Springfield kentinde Walmart isimli bir mağaza zincirine tam teçhizatlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

ABD’de silahlı saldırı hazırlığındaki bir kişi gözaltına alındı

ABD’nin Missouri eyaletinde bir şüpheli, Walmart isimli mağazaya saldırı hazırlığındayken polis tarafından gözaltına alındı.
ABD’nin Missouri eyaletinin Springfield kentinde Walmart isimli bir mağaza zincirine tam teçhizatlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Springfield Emniyetinden yapılan açıklamada, Walmart’ta silahlı bir adamın gözaltına alındığı ve artık halk için bir tehdit olmadığı belirtildi.
Walmart’ta gözaltına alınan silahlı kişinin polise verdiği ilk ifadesinde, amacının mağazada çalışan hiç kimseye huzur ya da rahatlık vermemek olduğunu ve “Hayatta oldukları için şanslılar” dediği belirtildi.
Springfield Emniyetinden polis memuru Mike Lucas yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarında, tüfekli, tam donanımlı ve saldırı hazırlığında olduğunu kaydetti. Lucas, akşam saatlerinde gözaltına alınan zanlının, silahını ateşlemediği ve kimsenin yaralanmadığını, zanlının emniyetteki sorgusuna devam edildiğini söyledi.
Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta Walmart mağazasına saldıran bir kişi, onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kısa bir süre sonra ise yine Walmart’ın başka bir şubesinde silahlı çatışma yaşanmıştı.

ABD’de silahlı saldırı hazırlığındaki bir kişi gözaltına alındı

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptıMakas atan sürücü önündeki minibüse çarptı
Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama / Ek fotoğrafReyhanlı'da mühimmat deposunda patlama / Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.