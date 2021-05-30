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ABD’de silahlı saldırıda en az 2 kişi öldü

30.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD’de silahlı saldırıda en az 2 kişi öldü

İlk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.ABD'nin Florida eyaletinde konser için bekleyen kalabalığa üç kişi tarafından ateş açıldığı bildirildi. Olayda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20’den fazla kişinin de yaralandığı aktarılıyor.

Miami-Dade Polis Müdürü Alfredo Ramirez gazetecilere yaptığı açıklamada bir konser için kiralanan El Mula tören salonu dışında bekleyen kalabalığa üç kişinin bir araçtan inerek ateş açtığını söyledi. Ramirez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

CNN saldırganların muharebe silahı ve tabanca taşıdığını duyurdu. CNN yaralananların hasteneye kaldırıldığını haber verdi. CBS4 Miami yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda da benzer saldırı olayları yaşandı. Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive) araştırma grubuna göre bu yılın ilk 132 gününde ülkede en az 200 silahlı saldırı olayı meydana geldi.

AFP, Reuters / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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