ABD'de silahlı saldırılar: Altısı Asya kökenli kadın, sekiz kişi öldürüldü

ABD'nin Georgia eyaletinde, üç farklı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında altı Asya kökenli kadının da bulunduğu sekiz kişi öldü.

Polis, Atlanta kentinin kuzeyindeki Acworth'taki bir masaj salonunda, dört kişinin de şehir merkezindeki iki masaj salonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Yetkililer, 21 yaşındaki bir zanlının gözaltına alındığını ve üç saldırın da şüphelisi olduğuna inanıldığını söyledi. Saldırıların nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ancak, Covid-19 salgınından Asya kökenlileri sorumlu tutan söylemlerin körüklemesiyle, Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarnda artış oldu.

İlk saldırı, yerel saatle 17:00'de Acworth'taki Youngs Asian Masaj Salonu'na düzenlendi.

Polis Sözcüsü Yüzbaşı Jay Baker, iki kişinin olay yerinde öldüğünü, hastaneye kaldırılan üç kişiden ikisinin de daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi. Baker, ölenlerden ikisinin Asyalı kadın, birinin beyaz bir kadın, diğerinin ise beyaz bir erkek olduğunu, Latin Amerika kökenli bir kişinin de yaralandığını açıkladı.