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ABD'de silahlı saldırılar: Altısı Asya kökenli kadın, sekiz kişi öldürüldü

17.03.2021 08:14 | Son Güncelleme:
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ABD'de silahlı saldırılar: Altısı Asya kökenli kadın, sekiz kişi öldürüldü

ABD'nin Georgia eyaletinde, üç farklı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında altı Asya kökenli kadının da bulunduğu sekiz kişi öldü.

ABD'nin Georgia eyaletinde, üç farklı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, aralarında altı Asya kökenli kadının da bulunduğu sekiz kişi öldü.

Polis, Atlanta kentinin kuzeyindeki Acworth'taki bir masaj salonunda, dört kişinin de şehir merkezindeki iki masaj salonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Yetkililer, 21 yaşındaki bir zanlının gözaltına alındığını ve üç saldırın da şüphelisi olduğuna inanıldığını söyledi. Saldırıların nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ancak, Covid-19 salgınından Asya kökenlileri sorumlu tutan söylemlerin körüklemesiyle, Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarnda artış oldu.

İlk saldırı, yerel saatle 17:00'de Acworth'taki Youngs Asian Masaj Salonu'na düzenlendi.

Polis Sözcüsü Yüzbaşı Jay Baker, iki kişinin olay yerinde öldüğünü, hastaneye kaldırılan üç kişiden ikisinin de daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi. Baker, ölenlerden ikisinin Asyalı kadın, birinin beyaz bir kadın, diğerinin ise beyaz bir erkek olduğunu, Latin Amerika kökenli bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Atlanta'da saldırıya uğrayan masaj salonlarının ikisi, birbirlerinin karşı sokağındaydı.

Bu saldırının üzerinden bir saat geçmeden, polis Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Gold Spa'dan bir "soygun ihbarı" aldı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Olay yerine ulaşan polis memurları, ateşli silahla öldürülmüş üç kadının cesediyle karşılaştı" denildi.

Polisler, buradayken sokağın karşısındaki bir masj salonuna daha çağırıldı ve buradada bir kadının öldürüldüğü tespit edildi.

The scene of a shooting at a spa on Piedmont Road in Atlanta, Georgia, 16 March 2021

Atlanta Emniyet Müdürü Rodneny Bryant, kurbanların Asya kökenli olduklarını söyledi.

Polis, daha sonra zanlının güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflarını yayımladı. Bunun ardından, zanlı Robert Aaron Long, Atlanta'nın 240 kilometre güneyindeki Crisp County'de gözaltına alındı.

Yüzbaşı Baker, polisin Long'un üç saldırının da şüphelisi olduğuna inandığını bildirdi.

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