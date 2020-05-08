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ABD’de Silahsız Siyah Gencin Öldürülmesine Tepki Yağıyor

08.05.2020 18:54 | Son Güncelleme

ABD’nin Georgia eyaletinde silahsız bir siyahın bir baba ile oğlu tarafından vurularak öldürülme anının görüntüleri büyük tepki çekti. 64 yaşındaki emekli polis memuru Gregory McMichael ve 34 yaşındaki oğlu Travis, 25 yaşındaki Ahmaud Arbery’yi öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandı

ABD’de Silahsız Siyah Gencin Öldürülmesine Tepki Yağıyor

Amerika’nın Georgia eyaletinde Brunswick kentinde silahsız bir siyahın bir baba ile oğlu tarafından vurularak öldürülme anının görüntüleri büyük tepki çekti. 64 yaşındaki emekli polis memuru Gregory McMichael ve 34 yaşındaki oğlu Travis, 25 yaşındaki Ahmaud Arbery’ye ağır saldırıda bulunarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandı.

Yaklaşık iki ay önce işlenen cinayetin zanlısı baba ile oğlunun tutuklanmasına neden olan olayın görüntüleri, ABD’de infial yarattı. İnsan hakları kuruluşları, siyasetçiler ve ünlüler, silahsız bir siyahı vurarak öldüren beyaz zanlıların iki aydır serbest olmasına büyük tepki gösterdi.

Kimliği belirsiz bir görgü tanığının 23 Şubat’ta cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, silahlı baba ile oğlunun iki şeritli yolda durdurdukları kamyonetleriyle mahallede koşuya çıkan siyah genci bekledikleri görülüyor. Aracın sürücü tarafından inen silahlı kişinin koşusuna devam etmek için kamyonetin yanından geçen Ahmaud Arbery adlı 25 yaşındaki siyah gence saldırdığı, kamyonetin üzeri açık kasasındaki diğer kişinin de elindeki silahla ateş ettiği görülüyor. Bir süre kendini savunmaya çalışan Ahmaud Arbery, daha sonra yere yığılıyor.

Polis kayıtlarında Arbery’nin ölümüne neden olan merminin 34 yaşındaki Travis McMichael’ın silahından çıktığı belirtiliyor. 64 yaşındaki Gregory McMichael ve oğlu Travis, olay gününden beri tutuksuz yargılanıyordu. Baba-oğul McMichael, verdikleri ifadelerde, mahallede koşuya çıkan Arbery’nin evlere soygun yaptığından şüphelendiklerini ve bunun üzerine Arbery’yi silahla takip ettiklerini söyledi.

Emekli polis memuru olan baba Gregory McMichael, ifadesinde, siyah gencin oğluna saldırdığını, oğlunun bunun üzerine ateş ettiğini kaydetti.

Baba ile oğlunun bugüne dek bölge savcısı tarafından tutuklu olarak yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edilmemesi de ABD’de büyük tepki gördü. New York Times gazetesi, bölge savcısının, zanlı baba ile oğlunun hırsız olarak şüphelendikleri kişiyi takip ederek ruhsatlı silahlarıyla kendilerini korudukları gerekçesiyle tutuklu yargılanmalarına gerek olmadığı yönünde görüş bildirdiği belgeyi yayınladı.

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