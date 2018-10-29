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ABD'de sinagog saldırısı kurbanları anıldı

29.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

ABD’nin Pittsburgh kentinde saldırı düzenlenen sinagogda hayatını kaybedenler anıldı.

Yahudi temsilciler yazdıkları açık mektupta, saldırıda Başkan Trump'ın politikalarının etkisi olduğunu belirtti.ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Pittsburgh'daki Yahudi temsilciler yazdıkları açık bir mektupla saldırıda Başkan Donald Trump'ın da sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yahudi temsilciler kaleme aldıkları açık mektupta, sinagoga düzenlenen saldırının Trump'ın son üç yıldır sürdürdüğü politikalarının ve söylediği sözlerin etkisi olduğunu öne sürdü.

Saldırıda hayatını kaybeden 11 kişi Pazar günü ülkenin farklı kentlerinde anıldı. Pittsburgh'daki törene katılan binlerce kişiye hitap eden Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto "hayatlarını kaybeden 11 komşularını anmak için toplandıklarını ve Pittsburg'da antisemitizm ve nefrete yer olmadığını" söyledi.

Kurbanlar için yarım milyon dolar bağış toplandı

Pittbsburg Steelers futbol takımı Pazar günkü karşılaşmadan önce silahlı saldırıda ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kulüp Başkanı Art Rooney antisemitizm ve nefretten kaynaklanan suçlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Saldırıda ölenlerin yakınları ve sinagogun onarılması için yaklaşık 9 bin kişi bir günde yarım milyon dolar bağışta bulundu.

Cumartesi günü sinagogda 11 kişiyi öldüren ve altı kişiyi de yaralayan 46 yaşındaki Robert Bowers, saldırının ardından tutuklanmıştı.Medyaya yansıyan haberlerde Bowers'in bir güvenlik görevlisine "Halkıma soykırım işledikleri için bütün Yahudiler ölmeli" dediği belirtildi.

Bowers'in sosyal medya üzerinden de Yahudi düşmanı paylaşımlar yaptığı belirtildi. New York Times gazetesinin haberinde saldırganın 21 ateşli silah sahibi olduğuna ve saldırıda taarruz tüfeği ile iki otomatik el silahı kullandığına yer verildi.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak olan Bowers idam cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

DW, epd/AG,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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