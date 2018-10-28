ABD'de sinagoga saldırı: 11 ölü

Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, ABD'de antisemitizm tartışmalarını alevlendirdi.ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Ayin yapıldığı sırada gerçekleşen saldırıda altı kişi de yaralandı. Yetkililer, üzerine birden fazla silah alan saldırganın Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bölgede bulunan "Tree of Life" isimli sinagoga aniden girip etrafı rastgele taradığını aktardı. İddiaya göre 46 yaşındaki saldırgan "Yahudilere ölüm" diye bağırdı.

Saldırganın daha sonra olay yerine gelen polisle çatışmaya girdiği, bu sırada dört polisin yaralandığı bildirildi. Sağ ele geçirilerek gözaltına alınan saldırgan 11 kez cinayet ve 11 kez de "ölümle sonuçlanacak şekilde ibadeti engelleme" suçlamasıyla karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Bu canavar antisemitist saldırı insanlığa karşı bir saldırıdır. Dünyamızdan antisemitizm zehrini söküp atmamız için bizi bir araya getirecek. Öfkeyi yenmemiz için birlik olmalıyız" ifadesini kullandı.