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ABD’de Sinema Sektörü Yönünü Bulmaya Çalışıyor

30.01.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film stüdyoları Corona virüsü nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından geçen yılın sonunda sinema salonlarındaki geleneksel gösterimlerine yeniden başlamıştı. Ancak Omicron varyantının ortaya çıkması sinemaların yeniden yayın platformlarına yönelmesine neden oldu

ABD’de Sinema Sektörü Yönünü Bulmaya Çalışıyor

Film stüdyoları Corona virüsü nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından geçen yılın sonunda sinema salonlarındaki geleneksel gösterimlerine yeniden başlamıştı. Ancak Omicron varyantının ortaya çıkması sinemaların yeniden yayın platformlarına yönelmesine ya da sinema salonlarıyla eş zamanlı olarak bu platformlarda gösterim yapmasına neden oldu.

Covid-19 döneminde yeni çıkan filmleri seyretme yöntemi değişince film endüstrisi de yeni bir soruyla karşı karşıya kaldı: “Bundan böyle filmlerin gişe başarısı nasıl ölçülecek?”

“Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” gişede beklentileri aştı.

Forbes.com internet sitesine göre Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch’in oynadığı Örümcek Adam serisinin üçüncü filmi Aralık ayında gösterime girmesinden bu yana gişede 1,63 milyar dolarlık hasılat elde etti. Bu, Sony’nin şimdiye kadarki en büyük filmi oldu. Film henüz Çin’de gösterime girmedi bile. Variety dergisi editörlerinden Clayton Davis’e göre Örümcek Adam’ın gişe başarısının çeşitli nedenleri var.

Davis, “Açılış hafta sonunda 260 milyon dolar hasılat yapmanız ve izleyicilerin sadece çocuklardan oluşması imkansız. Bence herkes bunu izlemeye gitti çünkü artık insanlar evde olmaktan bıktı” diyor.

George Mason Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Richard Craig de “Herkes bunu dev ekranda, etrafını saran ses sistemiyle izlemenin müthiş bir deneyim olacağı beklentisine girdi. Prodüksiyon kalitesinin ve oyunculukların iyi olmasını bekliyorsunuz” diyor.

Craig, Örümcek Adam’ın gişe başarısını, hayran kitlesinin farklı nesillerden olmasına bağlıyor.

Craig, “Benim gibi birçok kişi Örümcek Adam’la büyüdü. Şimdi de yeni nesiller izliyor. Oğlum Örümcek Adam hayranı. Örümcek Adam’ın son dönemde yapılan üç farklı uyarlaması var. Yani bizim kim olduğumuz konusunda birçok noktaya parmak basıyor” diyor.

Insider.com’a göre geçen yıl gişede ilk üç sıradaki filmleri Marvel’ın yüksek bütçeli filmleri oluşturuyordu; “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok”, “Shang-Chi ve On Halka Efsanesi” ve “Venom: Zehirli Öfke 2”.

Her üç filmin de ilk gösterimi pandemiye rağmen yalnızca sinema salonlarında yapıldı.

Öte yandan yönetmen Lana Wachowski’nin “The Matrix Resurrections” filmi ve Denis Villeneuve’ın “Dune: Çöl Gezegeni” filmi gibi merakla beklenen yapımların gösterimleri hem sinema salonlarında hem de yayın platformlarında yapıldı.

Variety.com’a göre Denis Villeneuve, “Dune” filminin gişede beklenen ilgiyi görmemesinin nedeninin, Warner Brothers’ın filmi hem sinema salonları hem de dijital platformlarda yayınlaması olduğu görüşünde.

Ancak Wired.com’dan Angela Watercutter sinemalarda ve yayın platformlarında karma biçimde gösterilen filmlerin başarısını ölçmenin zor olduğunu düşünüyor. Bu filmleri kaç kişinin izlediğini bilmek zor. Bazıları video yayınlarını birbiriyle paylaşırken bazılarıysa telif hakkıyla korunan filmleri, ücretsiz olarak sağlayan "torrent" sitelerinden indirebiliyor. Bu filmleri ücretsiz izlemeyi sağlasa da genellikle korsanlık kapsamına giriyor.

Richard Craig, Hollywood’un başarıyı ölçmek ve yayın platformlarından kar elde etmek için yeni yollar bulması gerektiği görüşünde çünkü sinema salonlarını pandemi döneminde işletmek maliyetli olduğu için bu platformlar varlığını sürdürecek.

Craig, “Corona’dan sonra bile bizi sinema salonlarına mahkum ederek yalnızca yedi sekiz hafta boyunca belli noktalarda oynayan filmleri izlemeye zorlamaları mantıklı mı? Ya da abonelikle veya oluşturacakları bir çeşit reklam mülkiyeti piyasası mekanizmasıyla canımız istediği zaman izlememize izin vermeleri daha mı karlı olur?” diyor.

Bunu zaman gösterecek.

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