ABD’de Şirketlerden Aşı Olanlara Hediye Yağmuru

Amerikalılar’ı Corona virüsü aşısı olmaya teşvik etmek isteyen şirketler çok sayıda özel fırsat ve promosyonlar sunuyor.
ABD’nin önde gelen markaları, aşı olanların günlük sayısının Nisan ayı ortasından bu yana yarı yarıya düşmesiyle aşı kampanyasına başladı. Sağlık yetkilileri aşıya şüpheyle yaklaşanları ikna edebilmek için iş dünyasının kolları sıvamasının önemini sık sık dile getiriyordu.
Araç paylaşım hizmeti veren şirketler, gıda perakendecileri hatta arkadaşlık ve flört siteleri, Başkan Joe Biden'ın Temmuz ayına kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapma hedefini hayata geçirmek için Beyaz Saray ile işbirliği yaptı.
CVS’ten bin ödüllü aşı teşvik kampanyası
Daha fazla kişiyi aşı olmaya teşvik etmek için ülkenin en büyük eczane zinciri CVS de hediye kampanyası başlattı. Buna göre 10 Temmuz’a kadar CVS’te aşı olan ya da olmayı planlayanlara binden fazla ödül verilecek. Ödüller arasında nakit para, yolcu gemisi seyahati ve diğer tatil seçenekleri yer alıyor.
CVS’in üst düzey başkan yardımcısı Dr. Kyu Rhee şirketin şimdiden 17 milyondan fazla Corona virüsü aşısı yaptığını bildirdi.
Rhee, ‘‘Toplumun büyük kısmının aşı dozlarının tamamını olması geçen 14 ay boyunca özlediğimiz şeylere yeniden kavuşmayı ve ülkenin doğru yönde ilerlemesini sağlayacak’’ dedi.
Havayolu şirketinden aşı olanlara bedava uçak seferleri
Pandemi ABD’de hızını kaybederken halkın bir kısmı seyahat etmeye yeniden sıcak bakmaya başladı. United Airlines, ‘‘Uçmak için Fırsatınız’’ adlı kampanyayla aşı olanlar için çekilişle bedava uçuş kampanyası başlattı.
22 Haziran’a kadar aşı olan yolcular havayollarının web sitesine ya da cep telefonu uygulamasına aşı kayıtlarını yükleyerek United şirketinin dünya genelindeki uçuş noktalarına gidiş-dönüş bilet hatta bir yıl boyunca bedava uçuş kazanabilecek.
United şirketinin CEO’su Scott Kirby, ‘‘İnsanlara aşı olmaları için bir neden daha sunabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Böylece arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir araya gelebilir, uzun zamandır bekledikleri, sadece kendilerine bir aşı uzaklıkta olan tatillerine gidebilirler’’ dedi.
Krispy Kreme mağazaları da yıl sonuna kadar aşı kartını gösterenlere her gün bedava çörek verecek.
Shake Shack restoran zinciri de 12 Haziran’a kadar aşı kartını gösteren müşterilere hamburger ya da tavuklu sandviç satın aldıklarında bedava patates kızartması veriyor.
McDonalds bardaklarında aşı bilgileri
McDonalds da Biden yönetimiyle işbirliği yaparak Temmuz ayından itibaren 50 milyon kahve bardağının üzerine ‘‘Bunu Yapabiliriz’’ sloganıyla aşı tereddüdüne karşı bilgilendirme yazıları basmaya hazırlanıyor.
Sağlık Bakanı Xavier Becerra, McDonalds müşterilerinin bir kahve aldığında ya da yemek ısmarladığında aşıyla ilgili güvenilir bilgilerin de ellerinin altında olacağını söyledi.
Aşı merkezlerine erişimi olmayan kişiler için ise Uber ve Lyft gibi araç paylaşım şirketleri 4 Temmuz tarihine kadar bedava seferler yapıyor. Lyft gidiş dönüş 15 dolara kadar mesafeyi bedava götürüp getirirken Uber 25 dolara kadar gidiş ve dönüş mesafelerine yolcuları bedava taşıyor. Her iki şirket de kendi telefon uygulamalarıyla araç çağıranları taşıyor.
Target’ta aşı olanlara indirim
Bazı mağazalar müşterilerine aşı yapmak için indirimler sunuyor. Perakende mağazası Target'ta müşteriler aşı olmaları halinde mağazadaki herhangi bir alışverişte 5 dolar indirim kazanırken, Albertsonsis marketlerinde aşı olan kişilere yüzde 10 gıda indirimi sunuluyor.
Çevrimiçi flört sitesi OKCupid ‘‘Ben Aşı Oldum’’ etiketiyle kullanıcıların diğer kullanıcıları aşı etiketlerine göre aratma imkanını sunuyor. Aşı olmuş kullanıcıların profilleri uygulamada öne çıkartılarak daha fazla kişi tarafından görüntülenebiliyor.
Ofis malzemeleri satan Office Depot ve Office Max şirketleri de 25 Temmuz’a kadar, aşı kartlarına bedava PVC kaplama yapıyor.