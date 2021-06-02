ABD’de Şirketlerden Aşı Olanlara Hediye Yağmuru

Amerikalılar’ı Corona virüsü aşısı olmaya teşvik etmek isteyen şirketler çok sayıda özel fırsat ve promosyonlar sunuyor. ABD’nin önde gelen markaları, aşı olanların günlük sayısının Nisan ayı ortasından bu yana yarı yarıya düşmesiyle aşı kampanyasına başladı. Sağlık yetkilileri aşıya şüpheyle yaklaşanları ikna edebilmek için iş dünyasının kolları sıvamasının önemini sık sık dile getiriyordu. Araç paylaşım hizmeti veren şirketler, gıda perakendecileri hatta arkadaşlık ve flört siteleri, Başkan Joe Biden'ın Temmuz ayına kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapma hedefini hayata geçirmek için Beyaz Saray ile işbirliği yaptı. CVS’ten bin ödüllü aşı teşvik kampanyası Daha fazla kişiyi aşı olmaya teşvik etmek için ülkenin en büyük eczane zinciri CVS de hediye kampanyası başlattı. Buna göre 10 Temmuz’a kadar CVS’te aşı olan ya da olmayı planlayanlara binden fazla ödül verilecek. Ödüller arasında nakit para, yolcu gemisi seyahati ve diğer tatil seçenekleri yer alıyor. CVS’in üst düzey başkan yardımcısı Dr. Kyu Rhee şirketin şimdiden 17 milyondan fazla Corona virüsü aşısı yaptığını bildirdi.

Rhee, ‘‘Toplumun büyük kısmının aşı dozlarının tamamını olması geçen 14 ay boyunca özlediğimiz şeylere yeniden kavuşmayı ve ülkenin doğru yönde ilerlemesini sağlayacak’’ dedi. Havayolu şirketinden aşı olanlara bedava uçak seferleri Pandemi ABD’de hızını kaybederken halkın bir kısmı seyahat etmeye yeniden sıcak bakmaya başladı. United Airlines, ‘‘Uçmak için Fırsatınız’’ adlı kampanyayla aşı olanlar için çekilişle bedava uçuş kampanyası başlattı. 22 Haziran’a kadar aşı olan yolcular havayollarının web sitesine ya da cep telefonu uygulamasına aşı kayıtlarını yükleyerek United şirketinin dünya genelindeki uçuş noktalarına gidiş-dönüş bilet hatta bir yıl boyunca bedava uçuş kazanabilecek. United şirketinin CEO’su Scott Kirby, ‘‘İnsanlara aşı olmaları için bir neden daha sunabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Böylece arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir araya gelebilir, uzun zamandır bekledikleri, sadece kendilerine bir aşı uzaklıkta olan tatillerine gidebilirler’’ dedi. Krispy Kreme mağazaları da yıl sonuna kadar aşı kartını gösterenlere her gün bedava çörek verecek.