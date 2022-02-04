ABD’de Siyah Ağırlıklı Üniversitelere Saldırı Tehditleri

ABD’de tarihsel olarak siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu birçok üniversiteye bir hafta içinde art arda bomba tehdidi geldi. Tehditlerle ilgili soruşturma başlatan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) şu ana kadar en az 5 şüpheliyi tespit ettiği belirtiliyor.

Tehditlerin hedefinde olan üniversitelerin birçoğu bir süre eğitimi durdurarak kampüslerini güvenlik amaçlı kapattı.

Associated Press haber ajansı, New York Times, Washington Post ve NBC News’e isim vermeden konuşan yetkililerin ifadelerine göre, telefonla tehdit savuran şüpheliler 18 yaş altı çocuk ve gençlerden oluşuyor.

Soruşturmayı yürüten FBI’dan yapılan açıklamada, bomba tehdidi alan üniversitelerin hiçbirinde patlayıcı bir maddeye rastlanmadığı ancak “tüm tehditlerin azami ciddiyetle dikkate alındığı” belirtildi.

FBI’ın açıklamasında, “Bu tehditler, ırk ya da etnik kökene dayalı şiddet eğilimli aşırıcılık ve nefret suçu çerçevesinde inceleniyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tehditler ya da şüphelilerle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Tehditlerin, ABD’de her yıl ‘Siyahların Tarihini Anma Ayı’ olarak belirlenen Şubat ayında gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Hafta başında ilk olarak Florida’daki Edward Üniversitesi’ne yönelik bombalı saldırı tehdidinin ardından çeşitli eyaletlerde, siyahların yoğunlukta olduğu diğer üniversiteler de benzer tehditlerin hedefi oldu.

Başkent Washington’daki Howard Üniversitesi ve DC Üniversitesi’nin yanısıra, Kentucky Eyalet Üniversitesi, Georgia’daki Fort Valley Üniversitesi, Louisiana’daki Xavier Üniversitesi, Atlanta’daki Spelman Üniversitesi ve Baltimore’daki Morgan Üniversitesi’nin de aralarında olduğu onlarca üniversiteyle ilgili tehdit içerikli ihbarlar alındı.

Associated Press’e göre, Florida Daytona Beach Emniyet Amiri Jakari Young, bir şüphelinin, 20 dakika süren bir tehdit niteliğindeki telefon görüşmesinde, eyaletteki bir üniversitenin kampüsünde 7 farklı noktada bomba olduğunu iddia ettiğini açıkladı. Young’ın açıklamasına göre, bu kişi C-4 türü patlayıcıların Bethune-Cookman Üniversitesi’nde infilak ettirileceğini, öğle yemeği saatinde de kampüs genelinde silahlı ateşle saldırı düzenleneceğini söyledi.

