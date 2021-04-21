ABD'de Siyah Bir Kız Çocuğu Polis Tarafından Öldürüldü

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Columbus Emniyet Müdürü Michael Woods, acil durum hattı 911’e yapılan bir ihbarda, bir aile ferdinin evde bulunan kişileri bıçakla tehdit ettiğinin belirtildiğini söyledi. Woods, Bryant’a ateş eden polis memurunun üzerindeki kamera kayıtlarını da yayınladı.

Bryant’ın polis tarafından öldürüldüğü olay, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine karşı tarihi protestolara neden olan siyah Amerikalı George Floyd’un geçen yıl polis nezaretinde yaşamını yitirmesiyle ilgili davada jürinin eski polis memuru Derek Chauvin’i suçlu bulduğu gün yaşandı.

Makiyah Bryant adlı 16 yaşındaki çocuğun, elinde bıçakla iki kişiyi tehdit ettiği görüntüleri yayınlayan yerel yetkililer, Bryant’a müdahalede bulunan polis ekibinin olay yerine bıçaklı saldırı olduğu yönündeki ihbarın ardından gönderildiğini söyledi.

Amerika’da Ohio eyaletinin Columbus kentinde siyah bir kız çocuğu polis tarafından öldürüldü. Olayın ardından eyaletin en büyük kenti olan Columbus’ta protestolar düzenlendi.

Videoda, polisin ihbarın geldiği adrese ulaştığında birçok kişinin evin dışında panik içinde olduğu ve bir kız çocuğunun bir kadına doğru elindeki bıçağı sallamasının ardından kadının yere düşmesiyle beraber kız çocuğunun bir başka kadına doğru yöneldiği görülüyor.

Video yavaş çekimde izlendiğinde, çocuğun ikinci kadına doğru yönelmesiyle beraber kadının geri adım atarak park halindeki bir araca yaslandığı ve polis memurunun da kız çocuğuna bu sırada ateş ettiği de görülüyor.

Polisin ateş etmesinin hemen ardından elinde mutfak bıçağı olan kız çocuğu park halindeki aracın yanında yere yığılıyor.

Yetkililer polisin ateş açması sonucu yaşamını yitiren kız çocuğunun 15 yaşında olduğunu söylerken, ailesi Bryant’ın 16 yaşında olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürü Woods, videoyu, şeffaflık ilkesiyle olaydan birkaç saat sonra yayınladıklarına da vurgu yaptı.

Olayda ateş açan polis memurunun görüntülerde gözlemlendiği kadarıyla beyaz olduğu tahmin edilirken, Columbus Emniyet Müdürlüğü’nden polisin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Ancak bu polis memurunun soruşturma kapsamında şu an görev başında olmadığı belirtildi.