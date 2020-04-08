HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de siyahlar arasında koronavirüs bağlantılı ölümler daha yüksek: 'Yoksulluk nedeniyle siyahların sağlık hizmetlerine erişimi zor'

ABD'de siyahlar arasında koronavirüs bağlantılı ölümler daha yüksek: 'Yoksulluk nedeniyle siyahların sağlık hizmetlerine erişimi zor'

08.04.2020 22:51 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs salgını giderek yayılırken, Covid-19 sonucu hayatını kaybedenler arasında orantısız olarak yüksek sayılarda siyahlar yer alıyor. Uzmanlar, 'siyahların yoksulluk sebebiyle sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını ve bazı ırkçı yaklaşımlar nedeniyle tedavi göremediklerini' söylüyor.

ABD'de siyahlar arasında koronavirüs bağlantılı ölümler daha yüksek: 'Yoksulluk nedeniyle siyahların sağlık hizmetlerine erişimi zor'

ABD'de koronavirüs salgını giderek yayılırken, Covid-19 sonucu hayatını kaybedenler arasında siyahların oranı beyazlara kıyasla çok daha yüksek.

New Yok Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgınını "büyük bir eşitleyici" olarak tanımlasa da, veriler siyah hastalar arasında ölümlerin daha sık yaşandığını ortaya koyuyor.

ABD'de 8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla Covid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13.000'e yaklaştı.

New York Times gazetesi, pek çok şehir ve eyaletin vaka ile ölüm sayılarını ırka ya da etnik kökene göre sınıflandırmaması nedeniyle genel bir resim çizmek için erken olduğuna, ancak mevcut durumun pek çok yerde siyasetçileri alarma geçirmeye yettiğine dikkati çekiyor.

Siyahlar ile diğer ırklar arasında vaka ve ölüm sayılarına ilişkin orantısızlık, özellikle New Orleans, Chicago ve Detroit gibi siyahların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde göze çarpıyor.

New Orleans şehrinin yer aldığı Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inden fazlasını siyahlar oluşturuyor. Ancak siyahlar nüfusun sadece yüzde 32'sine tekabül ediyor.

Eyaletteki ölümlerin yüzde 40'a yakını Afrika kökenli Amerikalıların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu New Orleans şehrinde yaşandı.

Ortabatı bölgesindeki Chicago, Detroit ve Milwaukee gibi şehirlerde de benzer bir durum söz konusu.

ABD'nin nüfus açısından en büyük 3. şehri Chicago'da siyahlar nüfusun yüzde 30'unu oluşturmalarına rağmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 72'si siyah.

Chicago'nun ilk siyah kadın valisi olan Lori Lightfoot, "Bu hepimiz için bir eylem çağrısı" diyor.

Chicago

Chicago'nun yer aldığı Illinois eyaletinin genelinde de benzer bir tablo var. Siyahlar eyalet nüfusunun yüzde 15'ini oluşturmalarına rağmen, ölenlerin yüzde 43'üne tekabül ediyorlar.

Illinois kamu sağlığı müdürü Ngozi Esike, "Hepimiz sağlık koşullarındaki farklılığın ırkla da ilişkili olduğunu çok iyi biliyoruz ve aynısı bu virüs için de geçerli olabilir" diyor.

Chicago kamu sağlığı yetkilisi Doktor Allison Arwady gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yaşayan siyahların beyazlara göre yaşam sürelerinin halihazırda ortalama 8.8 yıl daha az olduğunu söylüyor.

Detroit

Detroit şehrinin yer aldığı Michigan eyaletinde resmi verilere göre siyahlar nüfusun yüzde 14'ünü oluştururken, koronavirüs vakalarının yüzde 33'ünü, ölümlerinin ise yüzde 40'ını oluşturuyor.

Eyaletteki ölümlerin yüzde 40'ı, nüfusunun yüzde 80'i siyah olan Detroit şehrinde yaşandı.

Wisconsin eyaletinde görülen 86 can kaybının yarıdan fazlası ise Milwaukee'de gerçekleşti.

Salgın öncesi araştırma: 'Siyahların yüzde 20'si evden çalışabiliyor'

Ancak ABD basınının uzmanlara dayandırdıkları haberlerine göre bu durum şaşırtıcı değil. Ülkede sağlığa erişim özel sigortalar kapsamında değerlendiriliyor. Uzmanlar, siyahların beyazlara kıyasla gelir seviyelerinin daha düşük olduğunu ve yoksulluk nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimlerinin de daha zor olduğunu ifade ediyor. Ayrıca çoğu siyahın da evden çalışmanın mümkün olmadığı işlerde istihdam edilmeleri de gerekçeler arasında gösteriliyor.

Washington merkezli Ekonomi Politikası Enstitüsü'nün 2017-2018 tarihli çalışmasına göre, beyazların yüzde 30'u evden çalışabilirken, bu oran siyahlarda yüzde 20.

Siyahların 'ırkçı yaklaşımlar nedeniyle' de gerekli tedaviye erişimde zorluk yaşamalarının da ölüm oranlarının yüksek olmasında bir etken olabileceği kaydediliyor.

Veri şirketi Rubix Life Sciences, farklı eyaletlerdeki sağlık merkezlerinden edindiği faturalara dayanarak yaptığı araştırmada, Covid-19 belirtileri gösteren siyahların daha az test edildiğini kaydediyor.

Test

Öte yandan uzmanlar başta obezite, yüksek tansiyon ve şeker olmak üzere altta yatan sağlık sorunlarının da Covid-19 hastalığında olumsuz bir rol oynadığına dikkat çekiyorlar. Bu hastalıkların Afrika kökenli Amerikalılarda yaygın bir şekilde görüldüğü belirtiliyor.

Sağlık çalışanları, insan hakları savunucuları ve milletvekilleri bütün eyaletlerin ırka dayalı verileri açıklamaları çağrısı yapıyor. New York Times, Covid-19'dan ağır etkilenen New York, Washington, California ve New Jersey eyaletlerinin hastaların ırklarına ilişkin verileri açıklamadığını yazıyor.

ABD Kongresi'ne girmeye aday olan Afrika kökenli Amerikalı Doktor Cameron Webb BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'deki ırklar arasındaki eşitsizlikler ve ekonomik eşitsizliklerin salgınla birlikte daha da görünür hale geldiğini söylüyor.

Doktor Webb, "Toplumumuzun fay hatlarını gerçekten ortaya çıkarıyor" diyor.

Koronavirüs

PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Fransa'da korona önlemi! Süre uzatıldıFransa'da korona önlemi! Süre uzatıldı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı öksürük krizine girmişti, oğlu koronavirüse yakalandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan edildi

New York Belediye Başkanı: Koronavirüsten ölüm oranları siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek

'ABD'de koronavirüsten ölüm oranları siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek'

Fransa'da serbest dolaşımın sınırılandırma süresi yeniden uzatıldı

Fransa'da korona önlemi! Süre uzatıldı

ABD’de koronavirüs anketi: Obama, Trump’ı geride bıraktı

ABD’de koronavirüs anketi: Obama, Trump’ı geride bıraktı

Fransa'dan korkutan korovirüs açıklaması: 17 milyon kişi ölüm riski altında

Fransa'dan korkutan korovirüs açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.