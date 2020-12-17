ABD’de Siyasi Liderler Ne Zaman Aşı Olacak?

Ekim ayında Corona testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın da sağlık ekibinin tavsiyesine göre belirlenecek bir zamanda aşı yaptırması bekleniyor.

78 yaşındaki Joe Biden, Corona virüsünün özellikle yaşlı nüfus için tehlikeli olduğu kanıtlandığından, yüksek risk grubu içinde yer alıyor.

20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden’ın da gelecek hafta kamuoyu önünde aşı yaptırması bekleniyor.

Mike Pence’in eşi Karen Pence ve Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams’ın da aynı gün aşı olması bekleniyor.

Trump yönetiminde Beyaz Saray’ın Corona virüsü salgınıyla mücadele için kurulan görev gücüne liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, hafta başında aşılama sürecine giren ABD’de aşı yaptıran ilk en üst düzey yetkili olacak.

ABD’de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 18 Aralık’ta, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın da gelecek hafta Corona virüsü aşısı yaptırması bekleniyor. Trump yönetimi ve görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden’ın ekibi halkı kitlesel aşılama konusunda teşvik etmeye çalışıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesinin ardından aşılama süreci başlamış, yalnızca Alaska’da bir sağlık çalışanı aşıya ciddi alerjik reaksiyon vermişti. Bunun da ABD’de şimdiye kadar aşıya ilişkin tek ciddi yan etkinin görüldüğü vaka olduğu belirtiliyor.

Sağlık yetkilileri ise sürü bağışıklığının kazanılması ve pandeminin kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ülkede toplam vaka sayısı da 17 milyondan fazla. Virüs yüzünden toplam can kaybı da 310 bine yaklaştı.

ABD’de Corona virüsü salgınında rekor artışlar sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Çarşamba günü virüs yüzünden ülkede en az 3.600 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Pompeo karantinada

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Corona testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiğinin belirlenmesi üzerine kendisini karantinaya aldığı açıklandı.

Corona testinin sonucunun negatif çıktığı belirtilen Pompeo’nun söz konusu kişiyle nasıl temas ettiği ya da bu kişinin kim olduğu açıklanmadı. Beyaz Saray yetkilisine göre, Pompeo Başkan Donald Trump’ın Çarşamba günkü kabine toplantısına katılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın başkent Washington’da yabancı diplomatik misyonlar için Çarşamba günü yapmayı planladığı Noel resepsiyonu da iptal edildi.

Mike Pompeo, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) kalabalık grupların katıldığı etkinliklere karşı yaptığı uyarılara rağmen Noel partisi düzenlediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

