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ABD’de Siyasi Liderler Ne Zaman Aşı Olacak?

17.12.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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ABD’de Siyasi Liderler Ne Zaman Aşı Olacak?

ABD’de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 18 Aralık’ta, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın da gelecek hafta Corona virüsü aşısı yaptırması bekleniyor

ABD’de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 18 Aralık’ta, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın da gelecek hafta Corona virüsü aşısı yaptırması bekleniyor. Trump yönetimi ve görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden’ın ekibi halkı kitlesel aşılama konusunda teşvik etmeye çalışıyor.

Trump yönetiminde Beyaz Saray’ın Corona virüsü salgınıyla mücadele için kurulan görev gücüne liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, hafta başında aşılama sürecine giren ABD’de aşı yaptıran ilk en üst düzey yetkili olacak.

Mike Pence’in eşi Karen Pence ve Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams’ın da aynı gün aşı olması bekleniyor.

Joe Biden haftaya aşı yaptıracak

20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden’ın da gelecek hafta kamuoyu önünde aşı yaptırması bekleniyor.

78 yaşındaki Joe Biden, Corona virüsünün özellikle yaşlı nüfus için tehlikeli olduğu kanıtlandığından, yüksek risk grubu içinde yer alıyor.

Trump aşı olacak mı?

Ekim ayında Corona testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın da sağlık ekibinin tavsiyesine göre belirlenecek bir zamanda aşı yaptırması bekleniyor.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Başkan Trump’ın yüksek risk grubunda olanlara öncelik vermek istediğini belirtmişti.

ABD’de Corona virüsü salgınında rekor artışlar sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Çarşamba günü virüs yüzünden ülkede en az 3.600 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı da 17 milyondan fazla. Virüs yüzünden toplam can kaybı da 310 bine yaklaştı.

ABD’liler aşı konusunda ne diyor?

Ülkede aşı konusuna çoğu Amerikalı hala şüpheyle bakıyor. 2-8 Aralık tarihleri arasında Reuters haber ajansının, araştırma şirketi Ipsos’la düzenlediği anketine katılanların yüzde 61’i aşı yaptırmaya sıcak baktığını söyledi.

Sağlık yetkilileri ise sürü bağışıklığının kazanılması ve pandeminin kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 5’inin Corona virüsüne yakalandığı tahmin ediliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesinin ardından aşılama süreci başlamış, yalnızca Alaska’da bir sağlık çalışanı aşıya ciddi alerjik reaksiyon vermişti. Bunun da ABD’de şimdiye kadar aşıya ilişkin tek ciddi yan etkinin görüldüğü vaka olduğu belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Pompeo karantinada

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Corona testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiğinin belirlenmesi üzerine kendisini karantinaya aldığı açıklandı.

Corona testinin sonucunun negatif çıktığı belirtilen Pompeo’nun söz konusu kişiyle nasıl temas ettiği ya da bu kişinin kim olduğu açıklanmadı. Beyaz Saray yetkilisine göre, Pompeo Başkan Donald Trump’ın Çarşamba günkü kabine toplantısına katılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın başkent Washington’da yabancı diplomatik misyonlar için Çarşamba günü yapmayı planladığı Noel resepsiyonu da iptal edildi.

Mike Pompeo, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) kalabalık grupların katıldığı etkinliklere karşı yaptığı uyarılara rağmen Noel partisi düzenlediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

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