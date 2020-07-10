ABD'de son 10 Günde 6 Kez Rekor Sayıda Vaka Artışı Görüldü

Amerika’da dün yeni Corona virüsü vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Ülkede bir günde 60 bin 500’den fazla yeni vaka tespit edilirken aralarında Arizona, California, Teksas ve Florida eyaletlerinin bulunduğu bazı bölgelerde yoğun bakım üniteleri doldu. ABD'de son 10 günde altıncı kez rekor düzeyde vaka artışı yaşanıyor.
Teksas'ta dört günde ard arda yeni vaka sayılarında rekor artışlar gözlenirken dün Florida'da bugüne dek görülen en fazla can kaybı kayda geçti. Florida eyaletinde salgın nedeniyle bir günde 120 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki hastanelerde bulunan toplam 40'tan fazla yoğun bakım ünitesinin tamamının da dolduğu belirtiliyor.
Son verilerle birlikte ABD'de toplam vaka sayısı 3 milyon 220 binin üzerine çıkmış durumda. Ülkede salgın nedeniyle bugüne dek 135 binden fazla insan da hayatını kaybetti.
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de son olarak yaptığı açıklamada bazı eyaletlerin normalleşme süreçleri ve ekonomik faaliyetlere yeniden başlama konusunda adım atmamaları gerektiği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapmayı planladığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nin de tehlikeye girdiği konuşuluyor. Kongre daha önce Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde düzenleneceği açıklanmış ancak bölge valisinin salgın nedeniyle böyle bir toplantıya izin vermeyeceğini açıklaması üzerine Jacksonville’e alınmıştı. Ancak Florida’da son günlerde görülen rekor seviyedeki artışlar kongrenin yapılmasını da riske sokuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumartesi günü miting düzenleyeceği New Hampshire'da da kaygı hakim. Miting için kalabalık bir insan grubunun biraraya gelmesinin bölgede salgına yeniden hız kazandırmasından endişe ediliyor. Trump'ın son olarak Tulsa kentinde düzenlediği mitingde çoğu kişinin maske takmadığı ve fiziki mesafe kuralına dikkat etmediği görülmüştü.
Dünya Sağlık Örgütü de Corona virüsü salgını konusunda bazı ülkelerin daha başarılı sonuçlar elde etmesiyle ilgili bağımsız bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdi. Örgüt Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgını kontrol altına almak adına küresel anlamda işbirliğini güçlendirmek gerektiğini dile getirdi. Oluşturulacak çalışma grubuna Yeni Zelanda eski Başbakanı Helen Clark ve Liberya Eski Devlet Başkanı Sirleaf Johnson başkanlık edecekler.
Öte yandan salgının giderek daha da hızla yayılır hale gelmesi nedeniyle dünya genelinde pek çok bölgede yeniden karantina koşullarına geri dönülüyor. Birçok ülke şehir bazında karantina koşullarını yeniden uygulamaya sokuyor. Son olarak Hong Kong salgının yeniden hız kazanması üzerine tüm okulların yeniden kapatıldığını duyurdu.