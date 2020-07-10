ABD'de son 10 Günde 6 Kez Rekor Sayıda Vaka Artışı Görüldü

Amerika’da dün yeni Corona virüsü vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Ülkede bir günde 60 bin 500’den fazla yeni vaka tespit edilirken aralarında Arizona, California, Teksas ve Florida eyaletlerinin bulunduğu bazı bölgelerde yoğun bakım üniteleri doldu. ABD'de son 10 günde altıncı kez rekor düzeyde vaka artışı yaşanıyor.

Teksas'ta dört günde ard arda yeni vaka sayılarında rekor artışlar gözlenirken dün Florida'da bugüne dek görülen en fazla can kaybı kayda geçti. Florida eyaletinde salgın nedeniyle bir günde 120 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki hastanelerde bulunan toplam 40'tan fazla yoğun bakım ünitesinin tamamının da dolduğu belirtiliyor.

Son verilerle birlikte ABD'de toplam vaka sayısı 3 milyon 220 binin üzerine çıkmış durumda. Ülkede salgın nedeniyle bugüne dek 135 binden fazla insan da hayatını kaybetti.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de son olarak yaptığı açıklamada bazı eyaletlerin normalleşme süreçleri ve ekonomik faaliyetlere yeniden başlama konusunda adım atmamaları gerektiği uyarısında bulundu.