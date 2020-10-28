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ABD’de Son Bir Haftada 500 Bin Kişi Virüse Yakalandı

28.10.2020 01:52 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü vakalarının soğuk havayla birlikte artmasıyla son bir haftada yaklaşık 500 bin kişi virüse yakalandı. Son bir haftada ülke genelinde 5 bin 600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneye yatma oranı yüzde 13 arttı

ABD’de Son Bir Haftada 500 Bin Kişi Virüse Yakalandı

ABD’de Corona virüsü vakalarının soğuk havayla birlikte artmasıyla son bir haftada yaklaşık 500 bin kişi virüse yakalandı. Reuters haber ajansına göre ABD’nin ortabatısında vakalar ve hastaneye kaldırılma rakamları rekor düzeye ulaştı. Son bir haftada ülke genelinde 5 bin 600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneye yatma oranı yüzde 13 arttı.

Reuters’ın rakamlarına göre son haftalarda hastalığın en yoğun görüldüğü yerlerden olan Illinois eyaletinde son 7 günde 31 bin yeni vaka ilan edildi. Illinois, Teksas’ın ardından en fazla enfeksiyonun görüldüğü eyalet. Illinois Valisi J.B.Pritzker aralarında Chicago’nun da olduğu eyaletin 11 bölgesinde yeni kısıtlamalar ilan etti.

Buna göre Cuma gününden itibaren Chicago’da kapalı mekanlarda, bar ve restoranlarda yemek yemek yasaklanacak, etkinlikler 25 kişiyle sınırlandırılacak.

Diğer eyaletler de havalar soğudukça açılma planlarını askıya almak zorunda kaldı.

Idaho Valisi Brad Little, Pazartesi günü 50’den fazla kişinin kapalı mekanlarda toplanmasını yasakladı, dış mekanlarda yapılan toplantıların kapasitesi de yüzde 25’e indirildi.

Sağlık uzmanları vakalardaki artışı, havaların soğumasıyla kapalı mekanlarda yapılan sosyal etkinliklerin sayısının artmasına ve halkın önlemlere uymaktan yorulmasına bağlıyor.

Ortabatı eyaletlerinin dışında Teksas’ın Meksika sınırındaki El Paso kentinde de vakalarda artış var, bu durum yerel hastanelerin yükünü arttırıyor.

Colorado’nun en büyük kenti Denver’da Belediye Başkanı Michael Hancock, günlük vakalardaki ani artışla mücadele için önlemlerin yeniden uygulamaya konulacağını bildirdi.

Buna göre restoran ve perakendeciler yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. İç mekanların kapasitesi yüzde 25’e, dış mekanlarınki ise yüzde 75’e indirilecek.

Colorado Pazartesi günlük vaka artışında rekor ilan etti. Hastaneye yatma oranı son 2 haftada yüzde 60 arttı. Bu ay pozitif gelen test yüzdesi de iki katından fazla artarak yüzde 7’ye çıktı.

Başkan Donald Trump ise Salı günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada yönetiminin salgınla mücadelede çok iyi bir iş çıkardığını söyledi ve ülkenin salgınla mücadelede köşeyi dönmek üzere olduğu sözlerini yineledi. ABD’de Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar 226 bin kişi hayatını kaybetti.

3 Kasım başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Pennsylvania ve Wisconsin de salgının kötüye gittiği eyaletlerden. Pennsylvania sağlık yetkilileri Salı günü günlük vaka sayısında rekor artış olduğunu bildirdi. Wisconsin ise hem günlük vaka artışında hem de ölü sayısında kendi rekorunu kırdı. Eyalet yetkilileri halka evden çıkmamaları, maske takmaları, seyahat planlarını iptal etmeleri ve sosyalleşme amaçlı toplantılardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

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