ABD’de Son Bir Haftada 500 Bin Kişi Virüse Yakalandı

ABD’de Corona virüsü vakalarının soğuk havayla birlikte artmasıyla son bir haftada yaklaşık 500 bin kişi virüse yakalandı. Reuters haber ajansına göre ABD’nin ortabatısında vakalar ve hastaneye kaldırılma rakamları rekor düzeye ulaştı. Son bir haftada ülke genelinde 5 bin 600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneye yatma oranı yüzde 13 arttı.

Reuters’ın rakamlarına göre son haftalarda hastalığın en yoğun görüldüğü yerlerden olan Illinois eyaletinde son 7 günde 31 bin yeni vaka ilan edildi. Illinois, Teksas’ın ardından en fazla enfeksiyonun görüldüğü eyalet. Illinois Valisi J.B.Pritzker aralarında Chicago’nun da olduğu eyaletin 11 bölgesinde yeni kısıtlamalar ilan etti.

Buna göre Cuma gününden itibaren Chicago’da kapalı mekanlarda, bar ve restoranlarda yemek yemek yasaklanacak, etkinlikler 25 kişiyle sınırlandırılacak.

Diğer eyaletler de havalar soğudukça açılma planlarını askıya almak zorunda kaldı.

Idaho Valisi Brad Little, Pazartesi günü 50’den fazla kişinin kapalı mekanlarda toplanmasını yasakladı, dış mekanlarda yapılan toplantıların kapasitesi de yüzde 25’e indirildi.