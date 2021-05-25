ABD’de Son Bir Yılın En Düşük Vaka Sayısı

ABD’de geçen hafta neredeyse son bir yılın en düşük Corona virüsü vaka sayısı bildirildi. Reuters haber ajansının eyalet ve ilçe verileri analizine göre, yeni enfeksiyonlar önceki yedi güne göre yüzde 26 azalarak 180 binin altına düştü.

Ulusal çaptaki yeni vaka sayısı art arda altı hafta azaldı ve 14 Haziran 2020 tarihinde sona eren haftadan bu yana en düşük düzeyine indi.

50 eyaletten Hawaii ve Delaware de dahil olmak üzere dokuzunda ise haftalık yeni vakalarda artış kaydedildi.

2020'nin Mart ayından bu yana bir hafta içinde en az can kaybı da 23 Mayıs'ta sona eren haftada yaşandı. 16-23 Mayıs haftasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 5 düşüşle 3 bin 969 oldu.

Ülke çapındaki hastanelerde Corona virüsü nedeniyle tedavi gören hasta sayısı yüzde 14 düştü. Üst üste beşinci hafta yaşanan bu düşüş aynı zamanda 2020'nin Nisan ayından bu yana yaşanan en büyük haftalık düşüş.

Nüfusun yüzde 39’u tamamen aşılı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre 24 Mayıs’a gelindiğinde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 39'u Corona virüsüne karşı tamamen aşılanmış durumda ve yüzde 49'u da en az bir doz aşısını oldu.

Eyalet sakinlerinin yüzde 69'unun en az bir doz aşı olduğu Vermont eyaleti, aşılamada başı çekerken, Vermont’u yüzde 65 ile Massachusetts izliyor.

Bununla birlikte, aşılama oranı art arda beş haftadır yavaşlıyor. Nisan ayında günde 3,1 milyon aşı ile zirve yaşanırken, geçen hafta içinde, günde ortalama 1, 8 milyon doz aşı yapıldı.

