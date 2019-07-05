HABER

ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

ABD’nin New York kentinde 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde sosisli sandviç yeme yarışması düzenlendi.ABD’nin New York kentindeki Coney Adası’nda 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması

ABD’nin New York kentinde 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde sosisli sandviç yeme yarışması düzenlendi.
ABD’nin New York kentindeki Coney Adası’nda 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sosisli sandviç yeme yarışmasının düzenlendiği bağımsızlık günü kutlamalarında erkekler kategorisinde geçtiğimiz yılın şampiyonu birincilik rekorunu yineledi. Yarışmayı 12’nci kez kazanan Joey Chestnut, 10 dakikada 71 sosisli sandviç yedi. İkinciliği 50 sosisli yiyen Darren Briden kazandı. Üçüncülük koltuğuna ise 47 sandviç yiyen Jeffrey Esper oturdu.
Kadınlar kategorisinin birincisi ise 33 yaşındaki Miki Sudo oldu. Sudo, 10 dakikada 31 sosisli sandviç yiyerek üst üste altıncı kez şampiyon oldu. Yarışmaya Las Vegas’tan katılan Sudo, geçtiğimiz yıl 10 dakikada 37 sosisli sandviç yemişti. 26 sosisli sandviç yiyen Michelle Lesco ise ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Çin doğumlu Li Wei 23 sandviç yiyerek kazandı.

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyorCoşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete açıldıSulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde mahsur kaldı!

'Bu her hafta oluyor!' Polisleri alarma geçiren olay

Son dakika! Afganistan'da 5 FETÖ okulunu Eğitim Bakanlığı devraldı

Flaş gelişme! Bakanlık resmen devraldı...

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Besni Belediyesi' açıklaması

İçişleri'nden 'Besni Belediyesi' açıklaması

SON DAKİKA! Afyonkarahisar'da TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Planları deşifre oldu! Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

Teröristlerin ifadeleri her şeyi ortaya çıkardı

Bebekken içtiği temizlik maddesi hayatını kararttı! 9 yılda 300 ameliyat oldu

Bebekken içtiği temizlik maddesi hayatını kararttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.