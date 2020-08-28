ABD’de Spor Karılaşmalarına Protesto Engeli

Sporcuların maçlara çıkmama kararı grev olarak değil, boykot olarak adlandırılıyor. Boykotun teması de değişim.

ABD’li sporcular Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde 29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis memuru tarafından vurulmasını protesto ediyor.

Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) bazı takımları da Perşembe günü antrenmana çıkmayı reddetti. New York’ta Batı ve Güney Açık tenis turnuvası maçı da yarıda kesildi.

ABD’de beyzbol ligi maçlarının yanı sıra Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) maçları da iptal edilmişti. Perşembe ve Cuma günleri oynanması planlanan Ulusal Hokey Ligi karşılaşmaları da iptal edildi.

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) oyuncuları, siyahlara yönelik polis şiddeti ve adaletsizlik olarak gördükleri uygulamaları protesto ediyor. Üç NBA playoff karşılaşması daha protesto sebebiyle ertelendi.

Orlando Magic’in topçularından Michael Carter Williams da “Biz oynasak da oynamasak da değişim için elimizden geleni ve üzerimize düşeni yapmak zorundayız” mesajını paylaştı.

NFL takımlarından Green Bay Peckers da Twitter hesabından “Artık yeter. Değişim zamanı geldi” mesajını paylaştı. Indianapolis Colts’un Twitter hesabından da, “Takım, bugünü nasıl kalıcı bir toplumsal etki yaratabileceği ve değişim konusunda nasıl esin kaynağı olabileceğini görüşerek geçirecek” mesajı paylaşıldı.

NBA sözcüsü oyuncuların, Corona virüsü salgını sebebiyle kısalan sezonu bitirmek istediklerini belirtti. NBA maçları Orlando’da tek bir arenada taraftarlar olmadan oynanıyor.

Son ertelenen maçlar, Denver Nuggets-Utah Jazz, Boston Celtics-Toronto Raptors ve Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks arasında oynanacaktı.

Trump’tan NBA’e eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, NBA’in boykotunu eleştirdi; ‘’Siyasi bir örgüt haline geldiler. Bu iyi bir şey değil. Bunun spor ya da ülke için iyi bir şey olmadığını düşünüyorum’’ dedi.