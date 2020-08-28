ABD’de Spor Karılaşmalarına Protesto Engeli

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) oyuncuları, siyahlara yönelik polis şiddeti ve adaletsizlik olarak gördükleri uygulamaları protesto ediyor. Üç NBA playoff karşılaşması daha protesto sebebiyle ertelendi.
ABD’de beyzbol ligi maçlarının yanı sıra Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) maçları da iptal edilmişti. Perşembe ve Cuma günleri oynanması planlanan Ulusal Hokey Ligi karşılaşmaları da iptal edildi.
Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) bazı takımları da Perşembe günü antrenmana çıkmayı reddetti. New York’ta Batı ve Güney Açık tenis turnuvası maçı da yarıda kesildi.
ABD’li sporcular Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde 29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in beyaz bir polis memuru tarafından vurulmasını protesto ediyor.
Basketbol oyuncularından “değişim” talebi
Sporcuların maçlara çıkmama kararı grev olarak değil, boykot olarak adlandırılıyor. Boykotun teması de değişim.
Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncularından LeBron James Perşembe günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Değişim talep ediyoruz. Artık bıktık” mesajını yazdı.
Orlando Magic’in topçularından Michael Carter Williams da “Biz oynasak da oynamasak da değişim için elimizden geleni ve üzerimize düşeni yapmak zorundayız” mesajını paylaştı.
NFL takımlarından Green Bay Peckers da Twitter hesabından “Artık yeter. Değişim zamanı geldi” mesajını paylaştı. Indianapolis Colts’un Twitter hesabından da, “Takım, bugünü nasıl kalıcı bir toplumsal etki yaratabileceği ve değişim konusunda nasıl esin kaynağı olabileceğini görüşerek geçirecek” mesajı paylaşıldı.
NBA sözcüsü oyuncuların, Corona virüsü salgını sebebiyle kısalan sezonu bitirmek istediklerini belirtti. NBA maçları Orlando’da tek bir arenada taraftarlar olmadan oynanıyor.
Son ertelenen maçlar, Denver Nuggets-Utah Jazz, Boston Celtics-Toronto Raptors ve Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks arasında oynanacaktı.
Trump’tan NBA’e eleştiri
ABD Başkanı Donald Trump, NBA’in boykotunu eleştirdi; ‘’Siyasi bir örgüt haline geldiler. Bu iyi bir şey değil. Bunun spor ya da ülke için iyi bir şey olmadığını düşünüyorum’’ dedi.
Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Genel Sekreteri Marc Short da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada boykotun saçma ve aptalca olduğunu söyledi.
Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ise sporcuların sessiz kalmamaları gerektiği görüşünde. Biden, Twitter hesabından “Bu dönem ahlaki bir liderlik sergilenmesini gerektiriyor. Bu oyuncular da seslerini yükseltip platformlarını tepkilerini dile getirmek için kullanarak karşılık veriyor. Vakit sessiz kalma vakti değil” mesajını paylaştı.
Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de Twitter hesabından “İnandığınız şey için sesinizi yükseltmek büyük cesaret ister. NBA ve WNBA oyuncuları, karşı koymaya ve değişim talep etmeyi sürdürün” mesajını paylaştı.
ABD’de sporcuların ırk temelli eşitsizliğe karşı protestoları dört yıl önce bu hafta, NFL’in San Francisco 49rs takımı oyuncularından Colin Kaepernick’in sezon öncesi bir karşılaşmada Amerikan ulusal marşında ayağa kalkmamasıyla başlamıştı.
Kaepernick karşılaşmanın ardından “Siyahlara ve beyaz olmayanlara baskı uygulayan bir ülkenin bayrağıyla gurur duymak için ayağa kalkmayacağım” demişti.
Takım arkadaşı Eric Reid de ABD ordusunda görev yapmış eski bir oyuncuyla konuştuktan sonra protesto amacıyla, ulusal marş sırasında diz çökmeye karar verdiğini söylemişti.
Colin Kaepernick 2016 sezonundan bu yana NFL’de oynamadı. Ancak Trump Haziran ayında Kaepernick için oynayabilirse oynama fırsatını hak ettiğini söylemişti.