ABD'de stadyumda silahlı saldırı

ABD'nin Alabama eyaletinde iki lise takımı arasında oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında yapılan silahlı saldırıda 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
CNN'in haberine göre, Ladd-Peebles Stadyumu'nda Leflore ve Williamson Liseleri arasından oynanan Amerikan futbolu maçı sırasında silah sesleri duyuldu.
Olayda yaşları 15-18 arasında değişen 5'i ağır 10 genç yaralandı.
Emniyet Şefi Lawrence Battiste, gençlerin mahallelerindeki kavgalarını kamuya açık etkinliklere taşıyarak diğer insanları tehlikeye soktuğunu belirtti.
Olayda iki kişi gözaltına alındı.
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