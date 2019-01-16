ABD'de suç işleyen Suudi gençler ortadan kayboldu

ABD'nin Oregon eyaletinde üniversite eğitimi gördükleri sırada, taksirle adam öldürme, tecavüz ve çocukların cinsel istismarı suçlarını işleyen 5 Suudi gencin ortadan kaybolduğu bildirildi.

FoxNews'in haberine göre, Abdülrahman Samir Nurah, Abdülaziz el Duvays, Velid Ali el Harthi, Süleyman Ali el Gvayz ve Ali Hüseyin el Hamud, 2012-2016 yıllarında Oregon eyaletinde suç işledikten sonra ortadan kayboldu.

Haberde, Suudi Arabistan yönetiminin, ülke vatandaşı gençlerin ABD'den çıkmalarına yardım ettiği iddia edildi.

Aracıyla çarptığı 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan Abdülrahman Samir Nurah'ın, Ağustos 2016'da ülkesine kaçtığı, Suudi Arabistan'ın, Nurah'ın kefaletini ödediği ve ABD'den çıkış yapabilmesi için pasaportunu temin ettiği belirtilen haberde, Krallık yetkililerinin, Haziran 2018'e kadar Nurah'ın nerede olduğu bilgisini vermediği kaydedildi.

ABD yerel basınında çıkan haberlerde, Abdülaziz el Duvays'ın, Aralık 2014'de Western Oregon Üniversitesinde tecavüzle suçlandığı, yüzde 10'u Suudi Arabistan'ın Los Angeles Konsolosluğu tarafından karşılanan 500 bin dolar kefalet ücreti ödendikten sonra bu kişinin kayıplara karıştığı ifade edildi.