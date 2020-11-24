ABD’de Şükran Günü Uyarıları Dinlenmiyor

Şükran Günü’ne üç gün kala milyonlarca Amerikalı, Corona virüsü salgını nedeniyle yapılan sağlık ve seyahat uyarılarını dinlemiyor. Bu durum, bir dizi umut veren yeni aşının yaygın olarak uygulanması öncesinde Corona virüsü enfeksiyonlarındaki artışı daha da hızlandırabilir.

Ülkede günlük vaka sayısının rekor sayıya ulaşarak günde ortalama 168 bini bulmasına rağmen milyonlarca Amerikalı, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC), Kamu Sağlığı Başkanı Jerome Adams’ın ve ülkenin en yetkili bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin uyarılarını karşı havaalanlarına akın ediyor.

Amerikalılar için Perşembe günü başlayan dört günlük tatil, geleneksel olarak yılın en yoğun seyahat dönemi. Pandemiye rağmen 2020 de bu konuda bir istisna olmayabilir.

22 Kasım Pazar günü yaklaşık 1 milyon yolcu, havalimanı kontrollerinden geçti. Bu, Mart ayından bu yana en yüksek yolcu sayısı. ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, yolcu sayısının üç günde ikinci kez 1 milyonu aştığını, ancak bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 azaldığını açıkladı.