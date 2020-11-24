ABD’de Şükran Günü Uyarıları Dinlenmiyor

Şükran Günü’ne üç gün kala milyonlarca Amerikalı, Corona virüsü salgını nedeniyle yapılan sağlık ve seyahat uyarılarını dinlemiyor. Bu durum, bir dizi umut veren yeni aşının yaygın olarak uygulanması öncesinde Corona virüsü enfeksiyonlarındaki artışı daha da hızlandırabilir.
Ülkede günlük vaka sayısının rekor sayıya ulaşarak günde ortalama 168 bini bulmasına rağmen milyonlarca Amerikalı, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC), Kamu Sağlığı Başkanı Jerome Adams’ın ve ülkenin en yetkili bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin uyarılarını karşı havaalanlarına akın ediyor.
Amerikalılar için Perşembe günü başlayan dört günlük tatil, geleneksel olarak yılın en yoğun seyahat dönemi. Pandemiye rağmen 2020 de bu konuda bir istisna olmayabilir.
22 Kasım Pazar günü yaklaşık 1 milyon yolcu, havalimanı kontrollerinden geçti. Bu, Mart ayından bu yana en yüksek yolcu sayısı. ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, yolcu sayısının üç günde ikinci kez 1 milyonu aştığını, ancak bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 azaldığını açıkladı.
Bu arada Reuters'ın resmi verilerine göre, ABD'deki Corona virüsüne bağlı can kayıpları 12 gündür artıyor. Ülkede yedi günlük ortalama ölüm sayısı 1.500.
Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatanlar son iki hafta içinde yaklaşık yüzde 50 artmış durumda. Salgının başlangıcından bu yana ABD’de 255 binden fazla ölüm ve 12 milyondan fazla vaka kayıtlara geçti.
Pazartesi günü ABC’nin sabah haberlerine katılan Jerome Adams, "Amerikalılar’dan talebim şu. Size yalvarıyorum, biraz daha sabırlı olun. Herkesin bu tatil kutlamalarının, virüsü yayıcı etkinlikler olabileceğini anlamasını istiyoruz" dedi.
New York Valisi Andrew Cuomo da tatil sezonunda evde kalmaya ve kalabalık etkinliklerden kaçınmaya teşvik ettiği halka, eyalette tek bir günde 800 kadar insanın öldüğü, salgının acımasız ilk günlerini hatırlattı.
New York eyaletinde hastaneye yatış sayısının son üç hafta içinde yüzde 122 arttığını söyleyen Cuomo, Staten Island'da bir acil tıbbi tesisin yeniden açılması için harekete geçti.
Ancak bazı eyalet temsilcileri bilimadamlarının tavsiyelerine karşı çıktı. Teksas Senatörü Ted Cruz, "gel ve al" yazısıyla bir hindi grafiğini Twitter’den paylaştı. Cruz’un bu mesajı, Şükran Günü'nün iptal edilmesi çağrılarına yanıt olarak algılandı.
Artan rakamlara rağmen birçok Amerikalı, hayatlarını kurtarabilecek sağlık tavsiyelerine uymayı reddediyor. Covid İzleme Projesi’nden alınan verilere göre, Pennsylvania'da geçen hafta yapılan Corona virüsü testlerinin yüzde 25’i pozitif çıktı. Pazartesi günü eyaletin sağlık sekreteri Dr. Rachel Levine, son modellemelere göre, Pennsylvania'da yoğun bakım yataklarının bir hafta içinde tükenmeye başlayabileceğini söyledi.
Pazartesi günü başkent Washington’daki yetkililer toplantılara ve restoranlara, kapalı ortamda 10 kişi, açık havada 25 kişi kısıtlaması getirmiş olsa da Beyaz Saray bile Trump yönetiminin kendi uzmanlarının tavsiyelerini görmezden geliyor.
ABC ve Axios haber kuruluşlarının gördüğü bir davetiyeye göre, First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da 30 Kasım'da bir kutlama düzenliyor.
Melania Trump’ın yardımcısı Stepanie Grisham, Axios’a yaptığı açıklamada etkinlik için dar kapsamlı konuk listesi oluşturulduğunu, maske kullanımı ve sosyal mesafenin teşvik edileceğini söyledi.
Birkaç Beyaz Saray personelinin yakın zamanda yaptırdıkları Corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Son olarak Başkan Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. da Corona virüsüne yakalanmıştı.