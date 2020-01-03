ABD'de Süleymani'nin Öldürülmesine Tepkiler

İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birliği olarak bilinen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD operasyonunda öldürülmesine Kongre'den farklı tepkiler geldi. Çok sayıda Kongre üyesi Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen hava operasyonunu överken, bazılarıysa bu adımın istenmeyen sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulundu. Kongre'de Trump'ı destekleyen isimler bu adımın İran'a güçlü bir mesaj verdiğini ve İran'ın Irak'taki taşeronlarına karşı kuvvetli bir caydırıcı etken olacağını savundu. Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ''Wow - Amerikalılar'ın öldürülmesi ve yaralanmasının bedeli çarpıcı şekilde arttı. Ellerinde Amerikalılar'ın kanı olan İran rejimine büyük bir darbe. Süleymani, Ayetullah rejiminin en acımasız ve zalim mensuplarından biriydi'' diye yazdı. Bir başka Cumhuriyetçi Partili senatör Marco Rubio da açıklamasında, ''ABD'nin İran ve taşeronlarına karşı savunma amaçlı adımları, kendilerine yapılan açık uyarılarla tamamen uyumlu. Bu uyarılara kulak asmamayı tercih ettiler çünkü Başkan'ın iç siyasi bölünmelerimizden dolayı hareket yeteneğinin kısıtlı olduğunu düşündüler. Çok fena yanlış hesap yaptılar'' ifadelerini kullandı.

Aynı partiden Tom Cotton da, ''Kasım Süleymani, yüzlerce Amerikalı'nın ölümü dahil olmak üzere yıllar boyunca İran'ın terör saltanatını yönetti. Bu gece hak ettiğini aldı. Süleymani'nin yüzünden öldürülen tüm Amerikan askerleri hak ettiklerine kavuştu: Adalet. Amerika Süleymani'nin ölümünden sonra simdi daha güvende'' dedi. Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney de, Twitter'dan, ''Kasım Süleymani elinde yüzlerce Amerikalı da dahil binlerce kişinin kanı bulunan şeytani bir teröristti. Başkan Trump daha fazla saldırıları önlemek ve Amerikalılar'ın hayatlarını ve çıkarlarını korumak için kararlı bir adımla Süleymani'yi öldürme talimatını vermede haklıydı'' diye yazdı. Zaman zaman Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçiler bile saldırıya destek verdi, doğru karar olduğunu savundu. Senatör Ben Sasse yazılı açıklamasında, 'Başkan cesur ve doğru bir karar verdi. Amerikalılar görevi başarıyla icra eden askerlerimizle gurur duymalı'' ifadesini kullandı. Bazı Demokratlar ise, İranlı generalin öldürülmesinin bölgede savaş riskini daha da arttırabileceği ve Amerika'nın Ortadoğu'daki çıkarlarını tehlikeye atabileceği noktasında endişeler dile getirdi.

Demokrat Senatör Tom Udall, operasyonun ''ABD güçleri ve halkını tehlikeye atabileceğini ve ABD'yi Ortadoğu'da Amerikan halkının istemediği ve desteklemediği yeni bir savaş felaketine sokabileceği' değerlendirmesinde bulundu. Udall, ''Trump yönetimini izlediği yolu değiştirmeye ve Ortadoğu'da sonu belirsiz yeni bir savaşa sürüklenmeden önce diplomasi çabası yürütmeye çağırıyorum' ifadesini kullandı. Irak'ta savaşmış biri isim olan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Seth Moulton da, Başkan Trump'ın bu son hamlesinin bölgesel savaşı bir tetikleyebileceği görüşünü dile getirdi ve yönetimi ''hala bir stratejisi olmamakla'' eleştirdi. Bazı Demokratlar da Trump'ın Kongre'nin onayı olmadan böyle bir operasyonu düzenleme yetkisinin olmadığını savundu. Senatör Chris Murphy, ''Süleymani ABD'nin düşmanıydı buna kuşku yok. Soru şu: Amerika Kongre'nin herhangi bir yetkisi olmadan, Iran'daki en güçlü ikinci kişiye suikast düzenledi ve bilerek dev boyutta bir bölgesel savaş riskini mi yarattı?'' dedi.