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ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi’ne düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 23:04 | Son Güncelleme

ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi’ne düştü.ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletine bağlı Inyo şehrinin batısında bulunan Ölüm Vadisi’ne düştü.

ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi’ne düştü.
ABD Donanması’na bağlı bir F / A-18-E Süper Hornet savaş uçağı, Kaliforniya eyaletine bağlı Inyo şehrinin batısında bulunan Ölüm Vadisi’ne düştü. Yerel basın yakındaki Deniz Hava Silahları İstasyonu’ndan China Gölü bölgesine bir arama kurtarma helikopterinin gönderildiğini iddia etti. ABD Deniz Kuvvetleri’nin resmi Twitter sayfası olan Fly Navy ise arama kurtarma operasyonun devam ettiği bilgisini doğruladı. Pilotun sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Şubat ayında da, iki Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi’nin güneyinde bulunan Deniz Piyadeleri Hava Sahası Savaş Merkezi olarak kabul edilen Twentynine Palms’a çarpmıştı. Öte yandan her iki uçak da güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen kazada ise, bir F / 8-18 uçağı Japonya’daki KC-130 tankeriyle çarpışmış kazada 6 ABD’li denizci ölmüştü.

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