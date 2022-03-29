ABD'de 'süper zenginler' bütçe açığını kapatabilir mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın bütçe planı teklifi ülkenin en zengin yüzde 0,01'lik kesiminin en az yüzde 20 fazla vergi ödemelerini öngörüyor. Elon Musk, Jeff Beozs ve Warren Buffet gibi milyarderleri de kapsayan teklif, son birkaç yılda borsanın yükselişiyle yaratılan zenginliğin daha fazlasını hedefliyor.

Biden'ın Pazartesi günü açıklanan 2023 bütçe teklifi, ABD'de serveti 100 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 20 bin vergi mükellefini kapsama almayı amaçlıyor.

Yatırımcı Warren Buffett, Tesla CEO'su Elon Musk ve Amazon kurucusu Jeff Bezos, etkilenenler arasında yer alacak.

Teklif, bu kesim için gelir tanımını hisselerden elde edilen kazançları da ekleyecek şekilde değiştiriyor. Bu hisselerin vergilendirilecek yatırımcılar tarafından satılıp satılmaması hesaplamayı etkilemiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu yaklaşım en zengin Amerikalıların herkes gibi vergi ödediği ve gelirlerinin onyıllar boyunca verimsiz bir şekilde tutulmasının engellendiği anlamına geliyor" denildi.

Fikir, süper zenginlere ek vergi getirmeye yönelik uzun bir süredir devam eden girişimlerin sonuncusu. Girişimler bugüne kadar, hedeflediği süper zenginlerden önce Washington'da ciddi bir muhalefetle karşılaştı.

Danışmanlık şirketi Boston Consulting Group'un tahminlerine göre, ABD'de serveti 100 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 20 bin 600 kişi var.

Sadece 700 milyarder 10 yılda 200 milyar dolara yakın ek vergi ödeyecek

Beyaz Saray, 10 yılda bu tedbirden elde edilmesi beklenen 360 milyar doların yarısından fazlasının, ülkenin yaklaşık 700 milyarderinin vergi ödemelerinden saülanacağını açıkladı.

Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, geçen yıl benzer bir teklifin gündeme gelmesi üzerine Twitter'da, "Sonunda başkalarının parası biter ve sizin peşinize düşerler" demişti

University of California Berkeley'den ekonomist Gabriel Zucman'ın analizine göre Biden'ın önerisi, serveti 280 milyar doları geçen, yedi çocuk babası Elon Musk'ın 10 yılda mevcut sisteme göre 50 milyar dolar daha fazla vergi ödemesini öngörüyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos fazladan 35 milyar dolarlık bir faturayla karşı karşıya kalırken, Warren Buffett 26 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.

Biden'ın bütçe tasarısı kısmen Donald Trump yönetimi altında yapılan kesintileri tersine çevirerek 400 bin doların üzerinde gelir elde eden haneler üzerindeki gelir vergisi oranının yüzde 37'den yüzde 39,6'ya, kurumlar vergisinin de yüzde 28'e yükseltilmesini öngörüyor.

Biden sistemde başka reformlar yaparak hisse senetlerinden ve emlaktan elde edilen değer kazançları da vergilendirecek. Bu değişiklik en zengin Amerikalıların dışındaki yatırımcılar için de geçerli olacak,

Beyaz Saray'a göre reformlar ve bütçedeki diğer öneriler, önümüzdeki on yılda bütçe açığını 1 trilyon dolar azaltmaya yardımcı olacak.

2022 yılı bütçe açığının 1.2 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor

2022 mali yılı için, bütçe açığının 1,2 trilyon dolardan fazla olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin toplam borçları geçen ay 30 trilyon doları geçti.

Biden, bütçe teklifindeki vergi değişikliği önerilerinin birçoğu için uzun zamandır çağrıda bulunuyor.

Kongrede, zenginlerin vergilerini artırmaya yönelik diğer önerilerin başarı oranı bugüne kadar düşük seyretti.

Biden'ın partisinin vergiler konusunda daha kapsamlı bir öneri hazırlamasın engelleyen kilit üyelerinden biri olan Batı Virginia'dan Demokrat Senatör Joe Manchin, geçen yıl Senatör Ron Wyden'ın benzer bir önerisinin çok karmaşık olduğunu ve "farklı insanları hedeflemesi çağrışımından hoşlanmadığını" söylemişti.

Diğer Demokratlarsa, diğer benzer tekliflerin uygulanabilirliği ve yasal zorluklara dayanıp dayanamayacağı konusunda endişelerini dile getirdiler.

Pazartesi günü gazetecilere yönelik bir brifingde Hazine yetkilileri, amacın, zenginlerin üzerlerine düşen ödemeleri yapmalarını sağlamak için Washington'da süregelen tartışmaları ilerletmek olduğunu söyledi.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Brookings Enstitüsü'nün 2020 yılında yaptığı bir analize göre, Amerika'nın en zengin 400 ailesi ülkedeki 10 milyon siyah ailenin toplamından daha fazla servete sahip.

