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ABD'de Süpermarket Saldırısı: 10 Ölü

23.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1999 ve 2012 yıllarında da toplu silahlı saldırılara sahne olan Colorado eyaletinde bu sefer Boulder kentinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden biri, olay yerine ilk müdahale eden polis memuru

ABD'de Süpermarket Saldırısı: 10 Ölü

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü. Bir hafta içinde ABD'de ikinci kez düzenlenen toplu silahlı saldırının faili, tutuklandı.

Reuters haber ajansına göre kimliği kamuoyuna açıklanmayan saldırgan, Denver'ın 45 kilometre kuzeybatısındaki Boulder'da King Soopers adlı süpermarkette Pazartesi akşamüzeri saatlerinde müşterilerin ve süpermarket çalışanlarının üzerine ateş açtı. Bölgeye yüzlerce polis sevkedildi.

Polisin tek başına hareket ettiğini söylediği saldırgan, alınan haberlere göre tüfekle ateş açtı.

Yetkililer saldırıya ilişkin fazla ayrıntı paylaşmazken saldırganın amacı hakkında da herhangi bir ipucu vermedi. Colorado'daki market saldırısı, Georgia eyaletinin Atlanta kenti civarında silahlı bir saldırganın üç masaj salonuna ateş açarak altısı Uzakdoğu kökenli sekiz kişiyi öldürmesinden sadece altı gün sonra geldi.

Atlanta'daki saldırı gibi Boulder'da da silahlı tek bir kişi, bir iş yerine ateş açtı. Ateş açıldığı sırada süpermarkette kasa sırasında olan 42 yaşındaki Sarah Moonshadow, yanındaki oğluna yere yatmasını söylediğini, art arda gelen silah seslerini duyduklarını söyledi.

Süpermarketin önündeki kaldırımda yatan bir yaralıya yardım etmeye çalıştığını söyleyen Moonshadow, oğlunun "Buradan hemen uzaklaşmalıyız" demesi üzerine olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi ve "Hiç kimseye yardım edemedim" diyerek ağladı.

Boulder Polis Şefi Maris Herold, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini sesi titreyerek açıkladı. Ölenler arasında Boulder Polis Teşkilatı'nda 11 yıldır görev yapan 51 yaşındaki polis memuru Eric Talley de bulunuyor. Komiser Herold, polis memuru Talley'nin olay yerine ilk varan güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Babası, 7 çocuk babası polis memuru oğlunun daha az tehlikeli bir iş aramakta olduğunu söyledi.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada yaralı saldırganın hastanede tedavi altına alındığını kaydetti, ancak saldırganın nasıl yaralandığına ilişkin açıklama yapmadı. Saldırganın ne zaman mahkemeye çıkarılacağıyla ilgili de bilgi paylaşılmadı.

Televizyonlarda yayınlanan video görüntüleri, üzerinde şort olan sakallı bir kişinin elleri kelepçelenmiş şekilde aksayarak süpermarketten polis nezaretinde çıkarıldığını, sedyeye yatırılarak ambulansa konduğunu, bir bacağının kanla kaplı olduğunu gösteriyor.

Colorado eyaleti geçmişte de silahlı saldırılara sahne olmuştu

Boulder'daki son süpermarket saldırısı, modern Amerikan tarihinin en kanlı toplu silahlı saldırılarının düzenlendiği Colorado eyaletindeki saldırılara bir yenisini daha ekledi.

2012 yılında Denver'ın banliyölerinden Aurora'da genç bir adam, bir sinema salonuna geceyarısı gösterimi yapıldığı sırada ateş açmış, 12 kişiyi öldürmüş, 70 kişiyi yaralamıştı. 1999 yılındaysa iki lise öğrencisi, Denver'ın güneyindeki Littleton kasabasında bulunan Columbine Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlemiş, 12 öğrenci ve bir öğretmen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen öğrencilerse intihar ederek yaşamlarına son vermişti.

King Soopers adlı süpermarkette çalışan 32 kişiyi temsil eden Birleşik Gıda ve Ticari Çalışanlar Uluslararası Sendikası, bazı süpermarket çalışanlarının müşterilerin arka kapıdan kaçmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Sendika açıklamasında ayrıca "daha fazla can kaybını önlemek için hızla harekete geçen" müşteri ve acil yardım görevlilerine teşekkür edildi.

Saldırı, Colorado Üniversitesi'nin ana kampusuna yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaydı. Aynı bölgede Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'ne ait laboratuvar da bulunuyor.

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