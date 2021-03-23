ABD'de Süpermarket Saldırısı: 10 Ölü

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü. Bir hafta içinde ABD'de ikinci kez düzenlenen toplu silahlı saldırının faili, tutuklandı. Reuters haber ajansına göre kimliği kamuoyuna açıklanmayan saldırgan, Denver'ın 45 kilometre kuzeybatısındaki Boulder'da King Soopers adlı süpermarkette Pazartesi akşamüzeri saatlerinde müşterilerin ve süpermarket çalışanlarının üzerine ateş açtı. Bölgeye yüzlerce polis sevkedildi. Polisin tek başına hareket ettiğini söylediği saldırgan, alınan haberlere göre tüfekle ateş açtı. Yetkililer saldırıya ilişkin fazla ayrıntı paylaşmazken saldırganın amacı hakkında da herhangi bir ipucu vermedi. Colorado'daki market saldırısı, Georgia eyaletinin Atlanta kenti civarında silahlı bir saldırganın üç masaj salonuna ateş açarak altısı Uzakdoğu kökenli sekiz kişiyi öldürmesinden sadece altı gün sonra geldi. Atlanta'daki saldırı gibi Boulder'da da silahlı tek bir kişi, bir iş yerine ateş açtı. Ateş açıldığı sırada süpermarkette kasa sırasında olan 42 yaşındaki Sarah Moonshadow, yanındaki oğluna yere yatmasını söylediğini, art arda gelen silah seslerini duyduklarını söyledi.

Süpermarketin önündeki kaldırımda yatan bir yaralıya yardım etmeye çalıştığını söyleyen Moonshadow, oğlunun "Buradan hemen uzaklaşmalıyız" demesi üzerine olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi ve "Hiç kimseye yardım edemedim" diyerek ağladı. Boulder Polis Şefi Maris Herold, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini sesi titreyerek açıkladı. Ölenler arasında Boulder Polis Teşkilatı'nda 11 yıldır görev yapan 51 yaşındaki polis memuru Eric Talley de bulunuyor. Komiser Herold, polis memuru Talley'nin olay yerine ilk varan güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Babası, 7 çocuk babası polis memuru oğlunun daha az tehlikeli bir iş aramakta olduğunu söyledi. Polis teşkilatından yapılan açıklamada yaralı saldırganın hastanede tedavi altına alındığını kaydetti, ancak saldırganın nasıl yaralandığına ilişkin açıklama yapmadı. Saldırganın ne zaman mahkemeye çıkarılacağıyla ilgili de bilgi paylaşılmadı. Televizyonlarda yayınlanan video görüntüleri, üzerinde şort olan sakallı bir kişinin elleri kelepçelenmiş şekilde aksayarak süpermarketten polis nezaretinde çıkarıldığını, sedyeye yatırılarak ambulansa konduğunu, bir bacağının kanla kaplı olduğunu gösteriyor.