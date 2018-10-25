ABD'de şüpheli paketler endişe yarattı

ABD Başkanı Trump eylemi kınadı. New York Belediye Başkanı ise bunu bir terör eylemi olarak nitelendirdi.ABD'de Demokrat siyasetçilere gönderilen içinde patlayıcı madde bulunan şüpheli paketler, polisi alarma geçirdi. Şüpheli paketler, aralarında eski Başkan Barack Obama ile eski başkan adayı Hillary Clinton'ın bulunduğu Demokrat siyasetçiler ile CNN televizyonunun New York'taki stüdyosuna gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı girişimi kınayarak, bunu "alçakça" bir girişim olarak nitelendirdi. Trump, bugün Washington'da yaptığı açıklamada, "Birlik olma" çağrısında bulunarak, "Biraraya gelerek, çok açık, güçlü ve kesin bir şekilde ABD'de siyasi şiddet içeren hiçbir eylemin yeri olmadığı mesajını vermeliyiz" şeklinde konuştu.

New York Belediye Başkanı: Bu bir terör eylemi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, konuyla ilgili bilgi vermek için New York'ta düzenlenen basın toplantısında, olayı bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Eylemin amacının özgür basın ve siyasetçiler ile toplumu korkutmak olduğunu söyleyen de korkutmak olduğunu belirten de Blasio, bunun "çok endişe verici bir olay" olduğunu söyledi. Durumun kontrol altında olduğunu vurgulayan de Blasio, kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.