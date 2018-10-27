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ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 00:13 | Son Güncelleme

Ülkede birkaç gündür Demokrat Parti'li ya da bu partiye destek veren kişilere gönderilen şüpheli paketlerle ilgili gözaltına alınan Cesar Altieri Sayoc'un sosyal medya hesaplarında ABD Başkanı Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra, liberallere karşı komplo teorileri ve nefret söylemi yer alıyor - Sayoc'a ait olduğundan şüphelenilen bir minibüsün içinde her yere yapıştırılmış Demokrat Parti'ye üye olan ya da destek veren önemli isimlerin fotoğraflarının bulunduğu da ortaya çıktı - Daha önce birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Sayoc'un 2002'de bir elektrik üretim merkezini arayarak, elektriğini kesmeleri halinde "11 Eylül'den daha kötü" bir patlama yapacağını söylediği görülüyor

ABD'de şüpheli paketlerle ilgili gözaltına alınan ve Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Cesar Altieri Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorileri ve nefret söylemi yer alıyor.

ABD'de son günlerde en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan şüpheli paketlerle ilgili tutuklanan kişinin Florida eyaletinin Aventura bölgesinde yaşayan New York doğumlu, 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc olduğu duyuruldu.

Cumhuriyetçi Parti'ye resmi üyeliği olan Sayoc'a ait sosyal medya hesaplarının Trump yanlısı mesajların yanı sıra liberallere dair komplo teorileri ve nefret söylemi içerikli olduğu görülüyor.

Sayoc'un yakalandığı park alanının yakınında bulunan ve bu kişiye ait olduğundan şüpheli bir minibüsün içinde her yere yapıştırılmış, Demokrat Parti'ye üye olan ya da destek veren önemli isimlerin fotoğraflarının olduğu da ortaya çıktı. Fotoğrafı olan isimler arasında, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, eski Adalet Bakanı Eric Holder ve Loretta E. Lynch, Senatör Elizabeth Warren, Yönetmen Michael Moore ve Gazeteci Chuck Todd bulunuyor.

- Trump'a övgü, liberallere nefret

Sayoc'un geçmişine bakıldığında sicili de kabarık. İlk olarak 1991'de, 29 yaşındayken hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan Sayoc'un daha sonraki yıllarda yine hırsızlık, uyuşturucu, büyük soygun ve yolsuzluk gibi suçlarla sabıka kaydı bulunuyor.

Miami-Dade Bölgesi kayıtlarında, Sayoc'un 2002'de Florida'daki bir elektrik üretim merkezini aradığını ve eğer elektriğini keserlerse, merkezi patlatacağını ve bunun "11 Eylül'den daha kötü" olacağını söylediği bilgileri yer alıyor.

Resmi kayıtlarda meslek alanında "müdür" yazan, Sayoc'un 2012'de iflasını ilan ettiği de görülüyor.

- 58 yıl hapis cezası alabilir

Sayoc'un yakalanmasının ardından basının karşısına çıkan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Sayoc hakkında "patlayıcı madde gönderme" ve "eski başkanları tehdit etme" gibi 5 suçlama olduğu ve suçlu bulunması durumunda 58 yıla hapis cezası ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

Ayrıca, ABD'nin gündemine oturan şüpheli paketlerin son hedefi California Senatörü Kamala Harris ve milyarder Tom Steyer oldu.

Harris'in Sacramento bölgesindeki ofisine gönderilen paketin aynı bölgedeki, Steyer'e gönderilen paketin de Burlingame bölgesindeki posta merkezinde ele geçirildiği belirtildi.

ABD'de pazartesi gününden bu yana ABD'nin eski başkanları Barack Obama, Bill Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski Adalet Bakanı Eric Holder gibi siyasilerin, yanı sıra CNN'in New York ofisi gibi adreslere şüpheli paketler gönderilmişti.

Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzeneği çıkmıştı.

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