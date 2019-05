ABD’de şüpheliyi darp eden polisler hakkında soruşturma

ABD’nin New Jersey eyaletinin Dover şehrinde bir suçtan aranan 19 yaşındaki Cyprian Luke’un polisin sert müdahalesine maruz kalması yerel halkın tepkisine sebep oldu. Şiddet anının görüntülerinin yayılması üzerine memurlar hakkında soruştuma başlatıldı.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Dover şehrinde aranan bir şüpheliyi fark eden bölge sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Yerel saat ile 02.00’da olay yerine intikal eden polis ekipleri 19 yaşındaki şüpheli Cyprian Luke’u gözaltına almaya çalıştı. Ancak polisin ifadelerine göre, Luke’un gözaltı sırasında polise direnmesiyle tansiyon yükseldi. Polislerin Luke’u yere yatırarak darp ettiğini görenler olayı kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülere Luke’un gözaltı sırasında boğazının sıkıldığı, yerde sürüklendiği ve yumruklandığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Dover şehri sakinleri polis karakolu ve adliye binası önünde protesto düzenledi.

Olay sonrası basına açıklamada bulunan Luke, “Bana sürekli vurduktan ve defalarca yumrukladıktan sonra da beni ambulansa sürüklediler, çünkü yürüyemiyordum” dedi. Kardeşi Christopher ise “Anında yere devirdiler. Biber gazı sıktılar. Luke direnmiyordu bile. Yüzünü korumaya çalışıyordu çünkü polis memurları onu yumruklamaya devam ediyordu” ifadelerini kullandı.

Şehirde tansiyonun yükselmesi üzerine açıklamalarda bulunan Dover Belediye Başkanı James Dodd, “Dover Polis Teşkilatı, ağır bir saldırı suçundan aranan bir kaçağın görüldüğü ihbarını aldı. Polis, kişinin, şüpheli Cypian Luke olduğunu tespit etti. Ancak Luke, gözaltına alınmamak için direnmiş” açıklamasında bulundu. Soruşturmanın devam ettiğine dikkat eden Dodd, “Şu an devam etmekte olan bağımsız soruşturma göz önüne alındığında, herkesi tüm gerçekler ortaya çıkana ve soruşturma tamamlanana kadar sakinliğe davet ediyorum” diye konuştu

Öte yandan Dover Emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olaya karışan polis memurlarının ücretli izne ayrıldığını açıkladı.