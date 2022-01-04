ABD’de Sürücüler Dondurucu Soğukta Otoyolda Mahsur

Amerika’nın doğu yakasında etkili olan aşırı soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle başkent Washington yakınlarındaki bir otoyolda sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Başkentin yaklaşık 89 kilometre güneyinde 95 numaraları karayolu her iki yönde de kapandı. Sıfırın altındaki hava sıcaklığında geceyi otoyoldaki araçlarında mahsur geçiren sürücüler tecrübelerini sosyal medyada paylaştı. Virginia Valisi Ralph Northam acil müdahale personelinin yolu trafiğe açmak için gece boyunca çalıştığını söyledi.

Pazartesi sabahı Amerika’nın güneydoğu ve orta bölgelerinde yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 95 numaralı otoyolda meydana gelen zincirleme kaza meydana geldi. Kazalara sıcaklığın aniden düşmesiyle yolda buzlanmalar eklendi.

Geceyi dondurucu soğukta otoyolda, bazısı çocuklarıyla bazısı evcil hayvanlarıyla mahsur geçiren sürücüler, benzin ve çevrede geceyi geçirecek otel bulamadıklarını, sosyal medyada paylaştılar.

Virginia Senatörü Tim Kaine de Washington’a gitmek üzere yola çıkan ancak geceyi otoyolda geçirmek zorunda kalanlar arasındaydı. Kaine, Twitter mesajında, normalde iki saat sürecek yolculuğun üzerinden 19 saat geçmesine rağmen hala Washington’a ulaşamadığını paylaştı. Kaine çalışma arkadaşlarının Virginia Ulaştırma Dairesi yetkilileriyle temas halinde olduğunu kaydetti.

Amerika’nın doğu eyaletlerini vuran kar yağışı Virginia, Maryland, New Jersey, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Tennesee ve Kentucky eyaletlerinde etkili oldu. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle federal daireler ve okullar tatil edildi, binlerce uçuş iptal oldu.

Hava koşulları nedeniyle en az beş can kaybı bildirildi. Tennessee’de aşırı kar yağışı nedeniyle bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu, 7 yaşında kız çocuğu hayatını kaybetti. Georgia’da ise şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yine bir ağaç devrilmesi sonucu 5 yaşında bir çocuk öldü. Maryland eyaletinde ise bir kar küreme aracının karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti.

