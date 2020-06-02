ABD'de tansiyon yüksek

Trump yeterli önlem almadığı gerekçesiyle New York valisine tepki gösterdi.ABD'de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilere karşı Başkan Donald Trump'ın "gerekirse orduyu görevlendiririm" tehdidinin ardından sokaklar gergin. St. Louis kentinde dört polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı. Las Vegas'taki gösteride de bir polis memuru yine silahla yaralandı. Ülke genelindeki gösterilerde çok sayıda gösterici yaralandı, yüzlerce gösterici de gözaltına alındı.

Alabama eyaletindeki konfedarasyon anıtı bir grup gösterici tarafından yıkıldı. Amerikan İç Savaşı sırasında köleliği savunan Konfederasyon tarafını simgeleyen diğer anıt ve sembollere de özellikle güney eyaletlerinde saldırılar yapıldı.

Trump'ın valilere yaptığı çağrı sonrası, birçok eyalette Ulusal Muhafızlar protestoların yaşandığı bölgelerde görevlendirilse de, takviye güç olarak geri planda bırakıldı.

Trump'tan New York valisine tepki

Trump, yağma ve şiddet olayları nedeniyle tüm hafta boyunca akşamları saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı kararı alınan New York'ta da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi için Twitter'dan çağrıda bulundu.