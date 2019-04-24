ABD’de tarih yazan Türk öğrenciler İstanbul’da

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - ABD'nin Houston kentinde düzenlenen FRC Dünya Şampiyonası'nda en iyi üç takımından biri olma unvanını kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Robotik takımı INTEGRA-3646, bugüne kadar robotik takımlarının alabileceği en büyük 2 ödülle İstanbul’a döndü. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı Integra-3646, dünyanın en prestijli yarışmasında 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarıştığı FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu. Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada Robotik takımı temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler. 17 kişiden oluşan ve 12'si kız olan INTEGRA-3646 takımı, bu sene elde ettiği başarıyla kız öğrencilerin her alanda başarılı olabileceğinin de mesajını verdi. Yarışmada büyük bir başarı elde eden Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı Integra-3646, 23 Nisan’da 18.00'de Houston'dan İstanbul'a geldi. DİĞER TAKIMLAR İÇİN YOL HAZIRLIYORUZ Bunlar da ilginizi çekebilir Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Üniversiteli gençleri çileden çıkartan 250 metrelik üst geçit 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

FRC Dünya Şampiyonası'nda hem proje dalında hem de robotik dalında büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden takım üyesi Elif Tuncer, "Biz Türk bayrağını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını gururla taşıyan gençleriz. Bizim yaş grubumuzdaki lise öğrencilerinin böyle bir fırsat edinmiş olması kendisinin sayesindedir. Turnuvada her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Yıldızlarına çok teşekkür ediyoruz. Kızların her alanda bilimde, Fende, teknolojide yer almasını sağlamak ien önde gelen destekçilerimiz onlar oldu. Biz Türk gençleri olarak sadece bu takımın değil, ülkenin geride kalan tüm robotik takımlarının da adım atabileceği bir yol hazırlıyoruz. Bizler aynı zamanda İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Robotik olmak üzere 2 dersin müfredatını ve ders kitaplarını yazarak Talim Terbiye Kurulu onayı ile MEB’in seçmeli dersler havuzuna güncel disiplinlerden oluşan katkıda bulunduk. dedi. Takımın diğer öğrencilerinden Kuzey Yıldız ise, "Her sene yarışma ile birlikte yeni kurallar açıklanıyor. Bu seneki kural içerisinde 56 kiloluk bir robot hazırlamak vardı. Bizim robotumuz şu ana kadar Türkiye'nin herhangi bir takımın gidemediği Einstein finallerine kadar çıkabildi. Ve şu an üzerimizdeki madalya sadece bizim takımımızda var.