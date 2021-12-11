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ABD'de Tarihi Kasırgada En Az 50 Can Kaybı

11.12.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), Kentucky, Tennessee, Missouri ve Arkansas eyaletlerinde 36 farklı yerde hortum oluştuğunu açıkladı

Amerika’da mevsim normallerinin dışında seyreden fırtınalı hava koşulları can aldı. Farklı noktalarda etkisini gösteren hortumlar nedeniyle en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Hortumlar, yayıldıkları alan itibariyle ülke tarihinde şu ana kadar kaydedilen en büyük kasırga niteliğinde.

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kentucky, Tennessee, Missouri ve Arkansas eyaletlerinde 36 farklı yerde hortum oluştuğunu açıkladı.

350 kilometreden fazla bir alana yayılan hortum ve fırtınalar nedeniyle birçok bina hasar gördü, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yerel televizyon kanalı WLKY’den yaptığı açıklamada, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini, arama kurtarma çalışmalarında Kentucky Ulusal Muhafızları ve eyalet polislerinin devreye sokulduğunu belirtti. Eyaleti son 24 saat içinde 4 hortum vurdu.

Illinois eyaletinde de kasırga nedeniyle bazı binalar hasar gördü. Amazon firmasının Edwardsville kentindeki deposu da ciddi oranda hasar gören binalar arasında. Edwardsville emniyet biriminden yapılan açıklamada, deponun bir kısmının çöktüğü, olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arkansas eyaletinde de bir yaşlı bakım evi fırtınanın en fazla zarar verdiği binalar arasında. Bakım evinde yaralılara müdahaleler sürüyor.

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