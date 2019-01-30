HABER

ABD’de tarihi kilise yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:47 | Son Güncelleme

ABD’nin New York eyaletinde bulunan tarihi Schroon Lake Halk Kilisesi yandı.ABD’nin New York eyaletinin Schroon kasabasında bulunan tarihi Schroon Lake Halk Kilisesi yandı.

ABD’nin New York eyaletinde bulunan tarihi Schroon Lake Halk Kilisesi yandı.

ABD’nin New York eyaletinin Schroon kasabasında bulunan tarihi Schroon Lake Halk Kilisesi yandı. Yapımı 19. yüzyılda tamamlanmış olan ahşaptan yapılmış kilisede Çarşamba saat 15.15’de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kilisenin arka tarafından başladığına inanılan yangına 13 ayrı bölgeden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangının çevre binalara yayılmasını önlerken kilise kurtarılamadı.

Schroon Lake İtfaiye Departmanı Şefi Paul McCann değerlendirmesinde “Kilisedeki yangın çok hızlı yayıldı. Kilisedeki sıralarda çok fazla vernik vardı ve açık bir alandı” dedi.

McCann şuan için bir kundaklamadan şüphelenmediklerini söylerken, Federal Ateşli Silahlar ve Tütün Departmanı (ATF) ile New York Eyalet Polisi araştırmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Kilisenin Papazı Lynette Cole halka yönelik yaptığı açıklamada kilisenin yeniden inşa edileceğini söyleyerek “Uzun zaman daha bu kilisenin papazı olacağım. Kalbim sizinle” dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
BM Raportörü Callamard STK temsilcileriyle görüşüyorBM Raportörü Callamard STK temsilcileriyle görüşüyor
Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildiTaksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.