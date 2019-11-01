ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Üzerinde

ABD’de tarım dışı istihdam Ekim ayında 128 bin arttı. Bu artış, General Motors grevi nedeniyle on binlerce işçinin geçici olarak işsiz sayıldığı dönemde sürpriz olarak karşılandı.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Saatlik ücretler de geçen ayki yükselişini sürdürdü; artış geçen yıla göre yüzde 3 oldu.

General Motors’daki grev otomotiv sanayinde Ekim ayında 41 bin 600 iş kaybına neden olmuştu. Ancak Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası ile General Motors’un 40 günlük grevi sona erdiren anlaşmasıyla, gelecek aylarda bu kaybın kapanması bekleniyor.

Beklenti, istihdamın 85 bin artmasıydı. Önceki 2 ayın verisi toplam 95 bin yukarı yönlü revize edildi.

Ancak işe alımlar bu yıl yavaşladı. 2019’un 10 ayının ortalaması ayda 167 bin işe alım oldu. Bu rakam 2018’in aylık ortalama 223 bin işe alımının gerisinde kaldı.

Yine de istihdamdaki büyüme, ekonominin durgun olduğu bir dönemde işsizliğin artmasını önleyecek kadar yüksek kaldı. ABD yönetimi geçen Çarşamba, Temmuz-Ekim çeyreğinde ekonomik büyümeyi yüzde 1,9 olarak öngördüklerini açıklamıştı.