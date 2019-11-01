ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentinin Üzerinde

ABD’de tarım dışı istihdam Ekim ayında 128 bin arttı. Bu artış, General Motors grevi nedeniyle on binlerce işçinin geçici olarak işsiz sayıldığı dönemde sürpriz olarak karşılandı.
Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Saatlik ücretler de geçen ayki yükselişini sürdürdü; artış geçen yıla göre yüzde 3 oldu.
General Motors’daki grev otomotiv sanayinde Ekim ayında 41 bin 600 iş kaybına neden olmuştu. Ancak Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası ile General Motors’un 40 günlük grevi sona erdiren anlaşmasıyla, gelecek aylarda bu kaybın kapanması bekleniyor.
Beklenti, istihdamın 85 bin artmasıydı. Önceki 2 ayın verisi toplam 95 bin yukarı yönlü revize edildi.
Ancak işe alımlar bu yıl yavaşladı. 2019’un 10 ayının ortalaması ayda 167 bin işe alım oldu. Bu rakam 2018’in aylık ortalama 223 bin işe alımının gerisinde kaldı.
Yine de istihdamdaki büyüme, ekonominin durgun olduğu bir dönemde işsizliğin artmasını önleyecek kadar yüksek kaldı. ABD yönetimi geçen Çarşamba, Temmuz-Ekim çeyreğinde ekonomik büyümeyi yüzde 1,9 olarak öngördüklerini açıklamıştı.
Yapılan araştırmalara göre, Başkan Donald Trump’ın belirsiz ekonomi politikaları ve Çin başta olmak üzere başka ülkelerden gelen mallara uyguladığı gümrük vergileri ve gelen misillemeler, özellikle imalat, inşaat ve perakende satış firmalarının işe alımlarını yavaşlattı hatta bazı yerlerde tamamen durdurdu.
ABD’de ekonomik hareketliliğin yüzde 70’inin bağlı olduğu tüketicilerse Eylül ayında hem harcamalarını arttırdı hem de tasarruf yapabilecek kadar gelirleri arttı.
Ticari işletmelerse son aylarda ekonomiyi frenledi. ABD-Çin ticaret savaşları nedeniyle büyük alımlardan uzak duran şirketler, sanayi makineleri ve teçhizatlarına harcamalarını kesti. Bu ticaret savaşı, ABD’nin ihracatını da azalttı.
Cadılar Bayramı, Şükran Günü, Noel ve yeni yılın peş peşe geldiği tatil sezonunu başlatması nedeniyle Ekim ayında işe alımlar genelde artardı. Ancak e-ticaretin artması ve servetin büyük ABD şehirlerinde yoğunlaşması, perakende satışta 70 bin istihdam kaybına neden oldu.
Ücret artışlarındaki durgunluk da kaygı uyandırıcı. Geleneksel ekonomi teorilerinin aksine düşük işsizlik oranı ve birçok endüstride kalifiye eleman eksikliği, iş piyasasında ücretleri arttırmada başarısız oldu.
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