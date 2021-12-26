ABD’de Tatil Sezonu Alışverişinde Artış

Bu yıl perakende satışları 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 arttı.

Mastercard SpendingPulse raporuna göre internetten satışlarda da yüzde 11’lik artış söz konusu.

Söz konusu artış salgının müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğinin bir başka göstergesi.

Bununla birlikte müşterilerin kendileri de tedarik zincirindeki sorunları dikkate alıp dükkanlara akın etmişe benziyor.

Dükkanlardaki satışlarda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1’lik artış var.

Mastercard’ın üst düzey danışmanlarından Steve Sadove müşterilerin hediyelerini garanti altına almak için istekli olduğunu ve bunun da müşterileri hem internete hem de dükkanlara kalabalıklar halinde yönlendirdiğini belirtiyor.

Bu yıl tatil sezonunda perakende satışların yüzde 20.9’u internet üzerinden oldu. Bu da artan sayıda müşterinin evlerinden alışveriş yapma rahatlığından yararlandığını gösteriyor.

Mücevher ve elektronik eşyaların satışlarında artış devam ediyor. Mastercard’ın raporuna göre 2020 yılına kıyasla mücevher satışları yüzde 32, elektronik eşya satışları yüzde 16.2 arttı.

ABD’de son dönemde ekonomiye dair verilerin çoğu olumlu gelse de ülkede son yılların en yüksek enflasyonun olması ekonominin geleceğine dair bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.

Özellikle Başkan Joe Biden’ın oldukça önem verdiği sosyal altyapı olarak nitelenen ‘Build Back Better’ planına Demokrat Senatör Joe Manchin’in karşı olduğunu açıklaması bazı çevrelerde endişeyi daha da arttırmış durumda.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Pramila Jayapal Başkan Biden’a sosyal altyapı paketine odaklanması çağrısı yaptı.

Jayapal ayrıca Biden’a bu konuda başkanlık kararnamesi yayınlaması çağrısında da bulundu.

Washington Post gazetesinde bir makale kaleme alan ve aynı zamanda Kongre Yenilikçi Kanat lideri olan Jayapal, lideri olduğu grubun yakında maliyetlerin düşürülmesi, ailelerin sağlıklarının korunması ve iklim değişikliğiyle ile ilgili mücadele konusunda planlarını açıklayacağını belirtti.

Jayapal, sosyal altyapı paketinin kabul edilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini de vurguladı.

Söz konusu paketi Demokratlar Senato’da sadece kendi oylarıyla geçirmek istedikleri için parti üyesi her senatörün oyu oldukça önem taşıyor.

Demokrat Parti’nin 100 üyeli Senato’da bu çerçevede bir oy bile kaybetmemesi gerekiyor.

