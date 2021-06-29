ABD’de Tehlikeli Sıcak Dalgası

ABD’nin Batı yakası rekor seviyedeki hava sıcaklığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Salı günü Büyük Okyanus kıyılarının kuzeybatısını etkileyen sıradışı ve tehlikeli sıcak hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Büyük Okyanus kıyılarının kuzeybatısını kavuran sıcak hava dalgası Pazartesi günü birçok kentte rekor sıcaklıkların görülmesine neden olmuştu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında bölgede sıcaklıkların en az beş gün daha 45 santigrat derecelerde seyredebileceğini bildirdi.

Seattle, Pazartesi akşam saatlerinde 42 santigrat dereceyi bulurken Oregon eyaletinin Portland kentinde termometreler 46,6 santigrat dereceyi gösterdi.

Genellikle Haziran ayında yağan yağmurlar ve soğuk hava dalgalarıyla bilinen ABD’nin bu bölgesi Haziran ayında ilk kez bu kadar yüksek sıcaklığa ulaştı. İstatistiklere göre Seattle kentinin Haziran ayındaki ortalama sıcaklığı normalde 21,1 santigrat derece oluyor. Bu nedenle de kent sakinlerinin yalnızca yarısından azı klima sahibi.

Okullar ve işyerleri kapandı

Sıcak hava dalgası bölgede okulların ve işyerlerinin kapanmasına neden oldu. Okulların kapatılması çocuk bakımı ve yaz kampı aktivitelerinin de aksamasına neden oldu.

Bazı açık havuzlar ve dondurmacılar da çalışanlarını korumak için kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Corona virüsü test merkezleri ve mobil aşılama merkezleri de çalışmalarına ara verdi.

Meteoroloji uzmanlarına göre kuzeybatıda görülen bu sıcak hava dalgası küresel ısınmanın bölge üzerinde oluşturduğu yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

İklim değişikliğini inceleyen ve kar amacı gütmeyen Berkley Earth kurumu bilimadamlarından Zeke Hausfather, bölgenin geçen yarım yüzyılda 1,7 derece ısındığını söyledi. Buna göre sıcak hava dalgası daha önce yaşananlardan yaklaşık 3 derece daha sıcak oluyor.

Hausfather’a göre bu hava dalgası iklim değişikliğinin olmadığı bir dünyada da aşırı sıcak bir hava dalgası olacaktı, ancak bugün yaşanan dalga 50 yıl öncekinden çok daha güçlü hissediliyor.

Yollar ve toplu taşımacılık da olumsuz etkilendi

Bölgenin altyapısı da aşırı sıcaklarla mücadele etmeye yetmedi. Elektrikli fanlar ve klimalar elektrik hatlarına fazla yük binmesine neden oldu ve elektrik kesintileri yaşandı.

Portland kentinde raylı taşıma hizmetleri kabloların erimesi ve elektrik talebinin artması nedeniyle durdu.

Birçok bölgede kaldırım yollarda genleşme nedeniyle hasar yaşandı, Seattle’da belediye işçileri çeliklerin genleşmesini önlemek için açılıp kapanan köprüleri belli aralıklarla soğuk suyla suladı.

Evsizler için seferberlik

Oregon eyaletinin Multnomah İlçesi’nde yardım ekipleri Cuma gününden bu yana evsizlere su taşıyor ve serin kalmaları için gerekli bilgileri veriyor.

İlçede acil durum ve ilk yardım kliniklerine sadece Cuma ve Pazar günleri arasında 43 başvuru yapıldı. Normalde bu mevsimde sıcak nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı bir ya da ikiyle sınırlı oluyor.

Yetkililer ilçede sıcak hava dalgasına bağlı ölümlerin yaşanmasından endişeli.

Sıcak hava dalgasının doğuya ilerleyerek Idaho eyaletine ulaşması ve yedi gün daha sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası Kanada’nın British Columbia bölgesinde de 46 dereceye varan sıcaklıklarla etkisini gösterdi.Pazar günü akşam saatlerinde bölgede şu ana kadar görülen en yüksek sıcaklıklar kayda geçti.

