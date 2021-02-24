ABD’de Tek Dozluk Aşı Onayına Bir Adım Daha

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Johnson & Johnson’ın tek dozluk aşısının Corona virüsüne karşı yüzde yeterli koruma sağladığı sonucuna vardı. Associated Press haber ajansının haberine göre, FDA araştırmacıları, aşının genel olarak orta ila şiddetli Corona virüsü enfeksiyonunu önlemede yaklaşık yüzde 66 etkili olduğunu doğruladı. Kurum ayrıca, J&J'in aşılarının kullanımının güvenli olduğunu da bildirdi. Aşının, kullanımdaki diğer aşıların aksine tek doz gerektirmesi de aşılama çalışmalarını hızlandırabilir. Bu son analizin ardından FDA’in bağımsız danışmanları, Cuma günü, bulguların, uzun zamandır beklenen aşıyı kullanıma sokacak kadar güçlü olup-olmadığını ele alacak. FDA'in kısa süre içinde nihai bir karar vermesi bekleniyor. Can kaybının 500 bini aştığı ABD’de aşılama süreci, lojistik sorunlar ve hava koşullarının neden olduğu gecikmelerle umulandan daha yavaş ilerledi. Şimdiye kadar yaklaşık 65 milyon Amerikalı, tam koruma için birkaç hafta arayla iki doz gerektiren, Pfizer veya Moderna aşısının en az bir dozunu almış durumda.

J&J, tek dozluk aşısını ABD, Latin Amerika ve Güney Afrika'da 44.000 kişide test etti. Virüsün mutasyona uğramış versiyonları farklı ülkelerde görüldüğünden, araştırmacılar sonuçları coğrafi olarak analiz ettiler. J&J daha önce, aşının ABD'de daha etkili olduğunu duyurmuştu. Orta ve şiddetli COVID-19'a karşı ABD’de yüzde 72 etkili olan aşının Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşı Corona virüsünün neden olduğu en ciddi semptomlara karşıysa her ülkede fazlasıyla etkili görünüyor. Çalışmaların ilk sonuçları, aşılamadan 28 gün sonradan itibaren hiçbir hastaneye yatma veya ölüm olmadığını gösterdi. Genel etkinlik rakamları, J&J’in aşı adayının iki dozlu rakipleri kadar güçlü olmadığını öne sürse de dünyadaki tüm Corona virüsü aşıları farklı şekilde test edildi ve bu da karşılaştırmaları neredeyse imkansız hale getiriyor. Bir dozun iki dozdan biraz daha zayıf çıkması şaşırtıcı olmasa da politika belirleyiciler bunun daha fazla insanın daha hızlı aşılanması için kabul edilebilir bir taviz olup olmadığına karar verecek.