ABD’de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlara geçti

ABD'de heyecanla beklenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlar belli olmaya başladı. Medyada yer alan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler'in elinden almayı başardı. Senato'da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğu korudu.

Seçmenler senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamının belirlenmesi için sandık başına gitti. NBC Televizyonu ve New York Times'ın haberine göre 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın 229, Cumhuriyetçiler’in de 206 sandalyeye sahip olması bekleniyor. CNN Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın 35 yeni sandalye kazandığını duyurdu.

Senato seçimleri

Senato seçimlerinde ise Cumhuriyetçiler Demokratlar'a karşı üstünlük sağladı. Senatoda en az üç eyalet Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçti. Indiana, Kuzey Dakota ve Missouri'de Demokrat senatörler Cumhuriyetçi rakiplerine yenik düştü. Teksas eyaletinde Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz Demokratların umudu Beto O'Rourke'u mağlup etmeyi başardı. Florida'da ise Demokratların umudu Andrew Gillum Cumhuriyetçi aday, Trump'ın sıkı destekçisi Ron DeSantis karşısında başarı elde edemedi. Kaliforniya'da Demokrat aday Gavin Newsom Cumhuriyetçi rakibi John Cox'un üstesinden gelmeyi başarırken, Dakota'da ise Cumhuriyetçi Kristi Noem rakibi Billie Sutton'u geride bıraktı.