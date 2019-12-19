ABD'de Temsilciler Meclisinde onaylanan azil maddelerinin Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor

Daha sonraki bir paylaşımında ise Demokratların ABD için kötü olduğunu savunan Trump, "(Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, kendi sahte azil tezgahına o kadar acıyor ki bu davayı Senato'ya sunmaya korkuyor. Çünkü Senato (yargılama için) bir tarih belirleyip, tüm bu sahtekarlığı ait olduğu yere gönderir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki azil maddelerinin tek bir Cumhuriyetçi vekilin desteği olmaksızın onaylandığını belirterek, "Demokratlar Amerikan tarihindeki en büyük cadı avına devam ediyor. Şimdi de Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermiyor ama artık bu dava Senato'nun." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin, dün gece yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddelerinin onaylanmasına rağmen, dava taslağının hala Senato'ya gönderilmemiş olması ülkedeki siyasetçiler arasında gerginlik yarattı.

- "Senato'da kurulacak bir mahkemeden endişeli değilim"

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yaptığı açıklamada, Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in azil maddelerini iletmemesinin kendisinin dışında gelişen bir durum olduğunu belirtti.

McConnell, "Senato'da kurulacak bir mahkemeden endişeli değilim. Pelosi, davasının zayıf olduğunu düşünüyor ve bunu Senato'ya göndermiyorsa beni şu çalılıklara atın." dedi.

Azil soruşturması kapsamındaki iddiaların oldukça zayıf olduğunu savunan McConnell, "Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi, bu azil sürecini parti eksenli bir kinden dolayı yürüttü." değerlendirmesinde bulundu.

- "Adil yargılama istiyoruz"

Senato Azınlık Lideri Schumer ise yaptığı açıklamada, McConnel'in kendilerinin tanık talebini reddettiğini anımsatarak, "Pelosi ve ben tek bir şey istiyoruz o da adil yargılama. Benim kafamdaki adil yargılamada tanıklar ve dokümanlar vardır. Bunlar olmadan mahkeme olmaz." dedi.

Pelosi de yaptığı açıklamada, Senato'daki yargı prosedürlerini görmeden dava dosyalarını sunmayacaklarını belirterek, "Bizim için bundan sonra yapılacak şey, Senato'daki süreci görmek olacak." diye konuştu.