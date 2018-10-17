WASHINGTON (AA) - ABD'de Temsilciler Meclisi Massachussets eyaleti vekili Jim McGovern, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için meclise yasa tasarısı sunduğunu açıkladı.

Demokrat vekil, Temsilciler Meclisine resmen sunduğu yasa tasarısıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

McGovern, açıklamasında, "Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin 'Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini' tescil edene kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri yardım ve satışların yasaklanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısını resmen sundum." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi, tasarının içeriğini henüz kamuoyu ile paylaşmazken, tasarıya şu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiği belirtildi.

Dış İlişkiler Komitesine sunulan tasarının hem komitede hem de mecliste oylanıp kabul edilebilmesi için çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğini de alması gerekiyor.