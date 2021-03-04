ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi

ABD başkanları, 1933 yılına kadar 4 Mart'ta yemin ederek göreve başlıyordu. O yıl ilgili yasa değiştirilerek yemin töreni Ocak ayına çekildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs önlem paketi oylamasına ilişkin oturumun planlandığı gibi Perşembe günü yapılacağı aktarıldı.

Kongre yetkilileri ise Perşembe günü yapılması planlanan bazı önemli oylamaların Çarşamba akşamı tamamlanacağını söyledi.

Polis güçleri "Kongre üyelerine yönelik olası bir tehdide karşı hazırlıklı" olduğunu belirtirken açıklamasında , "Yerel, eyalet ve federal güvenlik güçleri ile birlikte çalışıyoruz. İstihbaratı ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD Kongre Binası Polisi güvenlik uyarısının adı açıklanmayan bir milis grubuna dair edinilen bir istihbarat sonucunda alındığını açıkladı.

ABD'de Kongre binasına yönelik yapılan bir tehdit uyarısı, Temsilciler Meclisi'nin Perşembe günkü oturumunun iptal edilmesine sebep oldu.

Hiçbir doğruluğu olmayan ve yanlış olduğu kanıtlanan Qanon olarak bilinen radikalizm yanlısı bir komplo teorisinin destekçileri yanlış bir biçimde 4 Mart tarihinde eski Başkan Donald Trump'ın ikinci bir dönem için geri döneceğine inanıyor.

Ancak bu teoriye dair hiçbir geçerli kanıt söz konusu değil.

İstihbarat**, Kongre üyeleriyle paylaşıldı**

Temsilciler Meclisi'nin Güvenlik Sorumlusu Timothy Blodgett, Kongre üyelerine 4 Mart'la ilgili olası protestolar hakkında tavsiyelerde bulunan bir not gönderildiğini söyledi.

Ancak notta Blodgett, son günlerde çeşitli gruplar arasında bildirildiğine göre tarihin öneminin azaldığını ve şiddet içeren protestoların beklenmediğini söyledi.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kongre üyelerine 4 ve 6 Mart'ı tartışan bazı radikal gruplara dair istihbarat bilgilerinin paylaşıldığını doğruladı.

FBI yetkilileri geçtiğimiz hafta Washington Post'a verdiği demeçte, güvenlik güçlerinin 4 Mart'a ilişkin Qanon yazışmalarından haberdar olduğunu ancak henüz şiddet eylemlerine yönelik bir belirtinin olmadığını söylemişti.