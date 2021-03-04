HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi

04.03.2021 06:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi

ABD'de Kongre binasına yönelik yapılan bir tehdit uyarısı, Temsilciler Meclisi'nin Perşembe günkü oturumunun iptal edilmesine sebep oldu.

ABD'de Kongre binasına yönelik yapılan bir tehdit uyarısı, Temsilciler Meclisi'nin Perşembe günkü oturumunun iptal edilmesine sebep oldu.

ABD Kongre Binası Polisi güvenlik uyarısının adı açıklanmayan bir milis grubuna dair edinilen bir istihbarat sonucunda alındığını açıkladı.

Binada güvenliğin artırıldığı ifade edildi.

Polis güçleri "Kongre üyelerine yönelik olası bir tehdide karşı hazırlıklı" olduğunu belirtirken açıklamasında , "Yerel, eyalet ve federal güvenlik güçleri ile birlikte çalışıyoruz. İstihbaratı ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik kaygıları sebebiyle daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kongre yetkilileri ise Perşembe günü yapılması planlanan bazı önemli oylamaların Çarşamba akşamı tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs önlem paketi oylamasına ilişkin oturumun planlandığı gibi Perşembe günü yapılacağı aktarıldı.

Tehdidin arka planında ne var?

ABD başkanları, 1933 yılına kadar 4 Mart'ta yemin ederek göreve başlıyordu. O yıl ilgili yasa değiştirilerek yemin töreni Ocak ayına çekildi.

Hiçbir doğruluğu olmayan ve yanlış olduğu kanıtlanan Qanon olarak bilinen radikalizm yanlısı bir komplo teorisinin destekçileri yanlış bir biçimde 4 Mart tarihinde eski Başkan Donald Trump'ın ikinci bir dönem için geri döneceğine inanıyor.

Ancak bu teoriye dair hiçbir geçerli kanıt söz konusu değil.

İstihbarat**, Kongre üyeleriyle paylaşıldı**

Temsilciler Meclisi'nin Güvenlik Sorumlusu Timothy Blodgett, Kongre üyelerine 4 Mart'la ilgili olası protestolar hakkında tavsiyelerde bulunan bir not gönderildiğini söyledi.

Ancak notta Blodgett, son günlerde çeşitli gruplar arasında bildirildiğine göre tarihin öneminin azaldığını ve şiddet içeren protestoların beklenmediğini söyledi.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kongre üyelerine 4 ve 6 Mart'ı tartışan bazı radikal gruplara dair istihbarat bilgilerinin paylaşıldığını doğruladı.

FBI yetkilileri geçtiğimiz hafta Washington Post'a verdiği demeçte, güvenlik güçlerinin 4 Mart'a ilişkin Qanon yazışmalarından haberdar olduğunu ancak henüz şiddet eylemlerine yönelik bir belirtinin olmadığını söylemişti.

6 Ocak'ta Trump taraftarları güvenlik engelini aşarak Kongre binasını bastı. Baskın sırasında biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya katılan gruplar arasında QAnon destekçileri ve Proud Boys gibi aşırı sağcı örgüt mensupları vardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Skandalı Interpol ortaya çıkardı! Binlerce sahte koronavirüs aşısı ele geçirildiSkandalı Interpol ortaya çıkardı! Binlerce sahte koronavirüs aşısı ele geçirildi
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Ağzında tek dişi kalmadı, bir de uyarıda bulundu: Dişlerinize iyi bakın!

Ağzında tek dişi kalmadı, bir de uyarıda bulundu: Dişlerinize iyi bakın!

Güney Afrika ve Çin'de sahte Kovid-19 aşıları ele geçirildi

Skandalı Interpol ortaya çıkardı! Binlerce sahte koronavirüs aşısı ele geçirildi

'Hindistan’ın Covaxin aşısı, koronavirüsün İngiltere varyantına karşı yüzde 81 etkili'

İngiltere varyantına karşı yüzde 81 etkili

AB'den İngiltere'ye 'Brexit anlaşmasını ihlal' suçlaması

AB'den İngiltere'ye suçlama: İhlal edildi

Paşinyan’dan erken seçim mesajı

Paşinyan’dan erken seçim mesajı

Son Dakika: Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.