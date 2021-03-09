ABD'de Temyiz Hakimleri Halkbank Davası İçin Toplanıyor

Başavcılık, Halkbank’ın Amerikan devletine yalan beyanda bulunduğunu, ABD mali sistemini kullanarak kara para akladığını belirterek, suçun bu ülkede işlendiği için yargılamanın burada yapılacağını kaydetti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, temyiz mahkemesine geçen hafta sunduğu 66 sayfalık dilekçede Halkbank’ın, ABD’de yargılanabileceğini belirtti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde şimdiye kadar görülen davalardan bazı örnekler verdi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank’ın avukatları da ara duruşmaya katılmak için başvuruda bulundu. Tarafların, mahkeme heyetiyle bir araya gelerek argümanlarını karşılıklı sunması bekleniyor.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nce bugün Adalet Bakanlığı sistemi elektronik dosyasına girilen son karara göre Halkbank dosyası, Nisan ayının ilk haftası yapılacak ara duruşmada ele alınacak. Duruşmanın tam günü daha sonra belirlenecek.

Halkbank’ın avukatlarının, başsavcılığın dilekçesine 17 Mart tarihine kadar cevap vermesi gerekiyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Halkbank davasının duruşmalarının daha önce 1 Mart’ta başlayacağı açıklanmış, daha sonra da 3 Mayıs'a ertelenmişti.

Halkbank’ın başvurusunu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın davadan düşürülmesi talebini reddettiğini, ancak yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul ederek değerlendireceğini açıklamıştı.

Federal Mahkeme üst mahkemenin kararını bekleyecek

İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın başvurusunu hızla değerlendireceğini belirterek, davanın görüldüğü federal mahkemeden kendi kararını verinceye kadar davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istemişti.

Mahkeme, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan, 17 Mart tarihine kadar davayla ilgili dilekçelerini sunmalarını istemişti. 3 Mayıs'ta başlayacağı belirtilen seri duruşmalarla ilgili federal mahkemenin kararları, temyiz kararının açıklanmasına kadar durdurulmuştu