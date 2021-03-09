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ABD'de Temyiz Hakimleri Halkbank Davası İçin Toplanıyor

09.03.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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ABD'de Temyiz Hakimleri Halkbank Davası İçin Toplanıyor

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde süren Halkbank’ın temyiz davasında, üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, dava dosyasını Nisan ayının ilk haftasında yapılacak ara duruşmada ele alacak

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde süren Halkbank’ın temyiz davasında, üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, dava dosyasını Nisan ayının ilk haftasında yapılacak ara duruşmada ele alacak.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nce bugün Adalet Bakanlığı sistemi elektronik dosyasına girilen son karara göre Halkbank dosyası, Nisan ayının ilk haftası yapılacak ara duruşmada ele alınacak. Duruşmanın tam günü daha sonra belirlenecek.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank’ın avukatları da ara duruşmaya katılmak için başvuruda bulundu. Tarafların, mahkeme heyetiyle bir araya gelerek argümanlarını karşılıklı sunması bekleniyor.

Başsavcılık: ”Halkbank ABD’ye karşı suç işledi burada yargılanabilir”

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, temyiz mahkemesine geçen hafta sunduğu 66 sayfalık dilekçede Halkbank’ın, ABD’de yargılanabileceğini belirtti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde şimdiye kadar görülen davalardan bazı örnekler verdi.

Başavcılık, Halkbank’ın Amerikan devletine yalan beyanda bulunduğunu, ABD mali sistemini kullanarak kara para akladığını belirterek, suçun bu ülkede işlendiği için yargılamanın burada yapılacağını kaydetti.

Halkbank’ın avukatlarının, başsavcılığın dilekçesine 17 Mart tarihine kadar cevap vermesi gerekiyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Halkbank davasının duruşmalarının daha önce 1 Mart’ta başlayacağı açıklanmış, daha sonra da 3 Mayıs'a ertelenmişti.

Halkbank’ın başvurusunu değerlendiren New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın davadan düşürülmesi talebini reddettiğini, ancak yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul ederek değerlendireceğini açıklamıştı.

Federal Mahkeme üst mahkemenin kararını bekleyecek

İstinaf Mahkemesi, Halkbank’ın başvurusunu hızla değerlendireceğini belirterek, davanın görüldüğü federal mahkemeden kendi kararını verinceye kadar davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istemişti.

Mahkeme, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan, 17 Mart tarihine kadar davayla ilgili dilekçelerini sunmalarını istemişti. 3 Mayıs'ta başlayacağı belirtilen seri duruşmalarla ilgili federal mahkemenin kararları, temyiz kararının açıklanmasına kadar durdurulmuştu

Aynı başvuruyu federal mahkeme daha önce reddetmişti

Halkbank, daha önce yabancı bir kuruluş olduğu gerekçesiyle ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla New York Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu. Hakim Richard Berman, Halkbank’ın yabancı bir kuruluş olduğu iddiasını reddetmiş, bu kurumun Amerikan finans ve bankacılık kuruluşlarını kullanarak, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle federal mahkemede yargılanabileceğine hükmetmişti. Halkbank, bir üst mahkemeye başvurup kararın temyizini istemişti.

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